Krizové ošetřovné se vrací

Vláda schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě.

Novely musí je ještě přijmout Sněmovna a Senát a podepsat prezident, aby začaly platit. Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu. »Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve,« uvedla ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD).

Příspěvek k náhradě mzdy či platu pro lidi v izolaci a karanténě, který Maláčová nazývá »izolačkou«, se vyplácel už od března do konce června. Měl zvýšit ochotu lidí léčit se či jít do karantény a také hlásit případné rizikové kontakty. K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se má podle návrhu platit až 370 korun na den, a to až 14 dnů. Celkem s tímto bonusem by ale lidé neměli pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak má odečíst ze sociálních odvodů. Opatření by mělo být možné využít až do konce června příštího roku.

Podle návrhu by se pobírání ošetřovného při nařízeném uzavření tříd či škol mělo prodloužit z běžných devíti dnů na celou dobu karantény. Dávka z nemocenského pojištění se měla zvednout ze 60 na 80 procent redukovaného základu výdělku. Denní částka by nesměla být nižší než 400 korun. Ošetřovné by se neposkytovalo za dny prázdnin či ředitelského volna. Krizové ošetřovné by pobírali i lidé, kteří by se starali po případném nařízeném uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb o handicapované blízké. Na peníze by měli mít nárok i takzvaní dohodáři. Opatření má podle návrhu fungovat do konce února příštího roku. Podobná pravidla platila už v minulém a předminulém školním roce.

Karantén přibývá

Podle podkladů k návrhu o karanténním bonusu nařízených karantén rychle přibývá. »V září 2021 šlo asi o 7000 případů, v říjnu potom již o asi 25.000 případů a do poloviny listopadu o více jak 60.000 případů. Je tedy zřejmé, že za celý měsíc listopad tento počet výrazně přesáhne 100.000 případů,« uvedlo ministerstvo práce. Pokud by podle něj byla nynější vlna epidemie podobná jako letos na jaře, náklady na příspěvek k náhradě mzdy by mohly činit asi 1,2 až 1,3 miliardy korun. Pokud by se příští rok na jaře epidemická vlna opakovala, potom by se náklady zvýšily ještě o další 1,1 až 1,2 miliardy korun, uvedlo v podkladech ministerstvo.

Na zvýšení a prodloužení ošetřovného by mohlo být od začátku listopadu do konce února potřeba asi čtvrt miliardy korun. Autoři novely počítali v průměru s 2000 případy měsíčně.

Ministerstvu práce peníze na nemocenské dávky chybějí. K 10. listopadu vyčerpalo 96 procent vyčleněné letošní sumy, tedy 45,5 miliardy korun. Žádalo o posílení celkové částky.

(ng)