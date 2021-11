Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve školách budou testy každé pondělí

Vláda schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Plošné testování ve školách avizoval již po čtvrtečním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl, že by mělo pokračovat do konce února.

»Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování v základních a středních školách. Probíhat bude každé pondělí,« uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO)na twitteru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude účinnost nového opatření od 6. prosince a naváže na již dříve schválené dvě vlny plošného testování 22. a 29. listopadu. »Nyní tedy od dalšího týdne každé pondělí bude probíhat screeningové testování ve školách v zásadě za stejných podmínek (jako dříve),« řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Již ve čtvrtek uvedl, že stát pro školy zajistí antigenní testy a očkovaní se testovat nebudou.

Babiš potvrdil čtvrteční vyjádření Plagy, že k zajištění dostatečného počtu testů chce stát využít možnosti doobjednat 1,6 milionu testů z předchozí zakázky, kterou v červenci vyhrála firma Batist Medical. »Pan (předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel) Švagr to dostal za úkol a vypadá to, že ta opce dopadne, tudíž bychom měli pokrytý (testy) i ten 6. prosinec,« řekl premiér v demisi. Na jednání vlády v pondělí podle něho mají všichni ministři předložit požadavky na testy nejen pro školy do konce února. Plaga již avizoval, že vládě navrhne, aby se školám podobně jako na jaře zajistilo vedle antigenních testů opět i proplácení přesnějších PCR testů.

Svrčinová pochybuje

Ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt, což se ukazuje v zemích, jako je Rakousko nebo některé německé spolkové státy, kde se na šíření nákazy neprojevilo. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo. Testovat navrhovala pouze v ohniscích nákazy, jak rozhodnou krajské hygienické stanice. Záměr ukončit testování ve školách ale kritizovali odborníci, kteří vyzývali k tomu, aby se vláda kompletně inspirovala takzvaným bavorským modelem, který testování ve školách zahrnuje.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a místopředsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová ve čtvrtek uvedly, že s pravidelným testováním žáků na covid-19 souhlasí. Podle nich může přispět k zajištění lepší bezpečnosti a chodu škol. Podle Plagy a předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby (ODS) mělo rozhodnutí o testování přijít dřív, jak to požadovaly ministerstvo školství a kraje.

V části škol se testovalo už od začátku listopadu. V pondělí 1. listopadu odhalily testy v osmi okresech asi 700 pozitivně testovaných. O týden později se testovalo v 31 okresech a nákaz bylo 3423, z nich více než tři čtvrtiny byly na základních školách. Ve 23 okresech se testovalo také v pondělí 15. listopadu, výsledky ještě k dispozici nejsou.

(ng)