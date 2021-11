Členové Švýcarské gardy, v níž jsou zatím jenom muži. FOTO - Wikimedia commons

Vnitřní chod Vatikánu bude řídit žena

Vnitřní chod Vatikánu bude poprvé v jeho historii řídit žena. Papež František jmenoval italskou řeholnici Raffaellu Petriniovou do čela vatikánského governatorátu, který zajišťuje správní služby, fungování policie či provoz vatikánských muzeí a pošty. Petriniová se tak stane nejvýše postavenou ženou v církevním státě, uvedla agentura AFP.

Jeptiška Petriniová bude působit ve funkci generální tajemnice, kterou obvykle zastávali biskupové. Generální tajemník spolu s prezidentem řídí governatorát, který dohlíží na každodenní chod církevního státu, a představuje tak v jistém smyslu jeho výkonnou moc. Vatikán je absolutním státem, kde má veškerou moc papež. Hlava katolické církve však obvykle svěřuje část svých pravomocí dalším institucím či osobám.

Jmenováním Petriniové do prestižní a vlivné funkce papež František pokračuje ve své snaze posílit postavení žen uvnitř katolické církve, napsala AFP. Letos papež jmenoval do vatikánských a církevních institucí vícero žen. V srpnu se stala dočasnou tajemnicí rozvojového oddělení Vatikánu italská řeholnice Alessandra Smerilliová. V únoru získala vlivný post podtajemnice biskupské synody francouzská řeholnice Nathalie Becquartová a italská soudkyně Catia Summariaová se stala první žalobkyní vatikánského odvolacího soudu. V těchto funkcích dříve působili výlučně muži.

Na začátku pontifikátu papeže Františka byly poměrně silné debaty o postavení žen v církvi. Debatovalo se hlavně o tom, zda ženy připustit k jáhenskému svěcení. V lednu letošního roku papež schválil změnu kanonického práva, která ženám oficiálně povoluje sloužit u oltáře jako ministrantky. Část církve ale od Františka očekávala hlubší změny a kritizovala papeže, že není v této otázce dostatečně odvážný.

Změny i ve Švýcarské gardě

Plány na nová kasárna vatikánské Švýcarské gardy, pestře oblečené jednotky střežící papežovo bezpečí, počítají i s prostorem pro ženy. Ty zatím sice v gardě sloužit nesmí, ale v budoucnu by se to mohlo změnit, informoval švýcarský list Sonntagszeitung.

Švýcarská garda existuje přes 500 let a podmínky pro práci v ní jsou velmi přísné. Slouží v ní výhradně občané Švýcarska, muži vyšší než 174 centimetrů, zdraví a s dobrou pověstí. Většina gardistů žije ve společných kasárnách přímo za zdmi Vatikánu. Vlastní byty mají jen velitelé a ženatí členové gardy. Nová budova kasáren, která vyjde na 50 milionů švýcarských franků (1,2 miliardy korun), by měla být dostavěna v roce 2026. Strážci hlavy katolické církve už nebudou bydlet ve společných ubikacích, ale v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou. »Od začátku pro nás bylo důležité, aby byly v nové budově prostory pro ženy, které budou sloužit v gardě,« uvedl Jean-Pierre Roth, předseda nadace, která na stavbu dohlíží.

Zařazení žen do služby ve Švýcarské gardě by musel schválit sám papež. To by mohlo usnadnit vyhledávání nových kandidátů pro tuto službu. Garda má 135 členů, z toho zhruba třicet se jich každý rok mění. »Jakmile budou povoleny strážkyně, zvýší se náborový potenciál gardy,« řekla deníku prezidentka nadace sponzorující gardu Ruth Metzlerová-Arnoldová.

(ava, čtk)