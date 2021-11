FOTO - Wikimedia commons

Po 60 letech objevili vrak legendární lodi

Po téměř 60 letech od jejího potopení se podařilo objevit vrak legendární americké lodi USS Bear, jež sloužila ve světových válkách a do historie se zapsala i jako první plavidlo amerického námořnictva, jemuž velel kapitán tmavé barvy pleti. Podle zpravodajských serverů CBS a The Guardian to uvedly americká pobřežní stráž a Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA).

Plavidlo poháněné parou a plachtami sestrojili v loděnici skotského města Dundee v roce 1874 a Spojené státy americké ho zakoupily o deset let později. Po čtyři desetiletí pak hlídkovalo v nehostinných vodách Severního ledového oceánu, kde se účastnilo pátracích a záchranných operací či zaznamenávalo geologické a astronomické informace. »Během své čtyřicetileté kariéry u Aljašky provedl tento kutr v Arktidě některé z nejodvážnějších a nejúspěšnějších záchranných akcí v historii,« uvedl historik americké pobřežní stráže William Thiesen.

Bear přivezl, Bear zachránil

»A když podvyživení původní obyvatelé potřebovali jídlo, Bear ho přivezl. Když uvázlí velrybáři potřebovali pomoc, kutr Bear je zachránil. Když se před 100 lety tisíce obyvatel Aljašky nakazily během pandemie španělskou chřipkou, Bear přivezl lékaře a léky,« popsal Thiesen. Bear proslul mezi jiným také tím, že mu v letech 1886 až 1895 velel kapitán Michael Healy, jenž byl synem plantážníka ve státě Georgia a otrokyně. »Byl tak prvním člověkem afroamerického původu, který velel plavidlu americké vlády,« poznamenal Národní úřad pro oceány a atmosféru.

Válečná služba

Loď rovněž sloužila v obou světových válkách - v té druhé hlídkovala ve vodách kolem Grónska a pomohla zajmout špionážní plavidlo nacistického Německa. V roce 1944 námořnictvo kutr Bear vyřadilo ze služby, později ho prodalo a plavidlo pak zůstalo opuštěné v kanadské provincii Nové Skotsko. V šedesátých letech minulého století ho koupil podnikatel, který z něj chtěl vytvořit plovoucí restauraci v americkém velkoměstě Philadelphii. Při přesunu do tohoto města se však v roce 1963 loď potopila.

V roce 2019 se přibližně 140 kilometrů jižně od kanadského ostrova Cape Sable povedlo lokalizovat plavidlo, o němž si jeho objevitelé mysleli, že by mohlo být touto proslulou lodí. Až během letošního srpna však tým odborníků došel na základě důkazů k závěru, že už je »dostatečně jisté«, že nalezený vrak je skutečně legendární Bear.

(ava, čtk)