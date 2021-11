Čtyřicet let Osmého světadílu

Legendární skupina ELÁN slaví 40. výročí vydání alba Ôsmy svetadiel, které odstartovalo jeho slavnou kariéru, speciální reedicí. Album opatřila novým mixem a na CD ho rozšířila o bonusový disk s raritami.

V době, kdy se Elán dostal k nahrávání prvního alba (prosinec 1980), měl už za sebou víc než desetiletou historii, několik personálních změn, stříbrnou Bratislavskou lyru (za Kaskadéra) a dvě další ocenění z tohoto tehdy významného písňového festivalu (aranžmá – Bláznivé hry, text - Ôsmy svetadiel). Po skončení společné roční základní vojenské služby se ke čtveřici Jožo Ráž, Vašo Patejdl, Juraj Farkaš, Zdeno Baláž už předem plánovaně připojil Ján Baláž a v této první »klasické« sestavě nahráli album, které definitivně odstartovalo výjimečnou kariéru Elánu.

Už v době jeho vydání však měl Elán v zásobě 36 původních písní, což byl materiál na tři plnohodnotná alba. »Na vydanie našej prvej platne sme sa veľmi tešili, lebo to bolo vyvrcholenie našej dlhoročnej snahy ‚zhmotniť‘ naše úsilie dostať sa do širšieho povedomia. Na album sa dostalo dvanásť pesničiek a to bol len výber toho najlepšieho, čo sme dovtedy, vlastne ešte ako amatérska kapela, vytvorili,« vzpomíná Vašo Patejdl. Jožo Ráž se připojuje: »Bola to bohovská radosť, že ideme zhmotniť naše dlhoročné úsilia, ale bolo to veľmi ťažké, lebo podmienky pri nahrávaní boli katastrofálne. Keď som nahrával spevy, voda v kohútiku na záchode bola zamrznutá.« … »Myslím, že sa podarilo zozbierať ozaj to naj z prehistórie Elánu a ešte sa to aj veľmi dobre nahralo a zahralo,« uzavírá Jano Baláž.

Elán v dřevních dobách

Bonusové CD obsahuje část skladeb, které se na debutové album nedostaly, a několik písní, které na něj zařazeny byly, ale zde vycházejí ve svých původních verzích. Speciální výroční 2CD edice tedy nabízí jedinečnou sestavu mapující tvorbu Elánu těsně před nástupem (a částečně v průběhu nástupu) jeho hvězdné kariéry.

»Bolo zaujímavé vrátiť sa po tých rokoch k starým nahrávkam, ktoré vznikali často veľmi kurióznym spôsobom v dobe, keď sme mohli o súčasných možnostiach záznamu len snívať. Napriek tomu v nich aj dnes počujem to obrovské nasadenie, ktoré nás vtedy hnalo dopredu, a poznanie, že nad všetkou technikou je vždy najdôležitejší nápad, dobrá pesnička,« soudí nejlepší slovenský hudební skladatel přelomu milénia Patejdl a na mysli mu vytane další kuriózní vzpomínka: »Štúdio, kde sme tento album nahrávali, sídlilo vtedy v bývalom kaštieli v Pezinku. V jeho priestoroch sa okrem nahrávania konali aj iné aktivity, napríklad tam skúšala miestna dychovka. Mňa napadlo, že by sme ju mohli pri nahrávaní použiť a tak sa ozve v závere pesničky Mláďatá.« Jožo Ráž pak k setkání se studiovými prvopočátky skupiny podotýká: »Boli to výborné spomienky a čudoval som sa akí sme boli dobrí.«

Výroční edice Osmého světadílu vychází s novým analogovým mixem původního 24stopého záznamu. Skutečnost, že se ho podařilo zachovat, je naprosto unikátní: »Je to vlastně malý zázrak. Za minulého režimu bylo pravidlem tzv. široké pásy s nesmíchanými stopami po dvou letech automaticky mazat a používat je na nové nahrávky. Důvodem byl nedostatek valut, protože široké pásy byly velice drahé. První album Elánu se tomuto osudu vyhnulo díky nedbalosti některého z pracovníků tehdejšího Opusu. Byla to šťastná nedbalost, kterou Prozřetelnost dopustila právě u tak zásadního alba, prvního alba Elánu, patrně nejhitovější kapely česko-slovenské hudební historie,« podtrhuje Vladimír Kočandrle, ředitel vydavatelství Warner Music Czech Republic.

Album vychází na LP, 2CD a bonusový disk nazvaný Čas mláďat nově také na digitálních službách…

