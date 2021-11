Ilustrační FOTO - Pixabay

Česnek je na všechno

Ano, samozřejmě si pamatuji, že o česneku píšeme relativně často. A v čase rychle se blížících vánočních svátků stojí za to si připomenout, že i naše babičky, ba co víc, i jejich babičky a babičky jejich babiček používaly česnek nejen v kuchyni, ale i tak říkajíc na všechno. Tedy i na zdraví!

Léčivá moc česneku byla známa už ve starověku. Pro své léčivé a posilující účinky byl česnek dokonce považován za posvátnou rostlinu. Jeho příděly dostávali egyptští otroci stavějící pyramidy a stejně tak řečtí a římští vojáci na válečných výpravách. Látky obsažené v kvalitním česneku působí tak, že s nimi můžete omládnout o 10 let, tvrdili tibetští mnichové. Babičky na omlazovací česnekovou kůru moc nevěřily, ale na jeho ozdravné působení ano. Jsou a byly totiž moudré.

Babičky pěstovaly vlastní česnek, anebo ho kupovaly u sousedů, totiž u českých pěstitelů. Nevábnou kvalitu česneku na dnešním trhu nemusely řešit. Bábinky na rozdíl od většiny z nás měly doma větší zásoby kvalitního česneku a uměly s ním hospodařit. A jeho prostřednictvím i léčit.

Tak třeba kašel. Hrnek oloupaných stroužků zvolna (na malém ohni) povařily v litru mléka doměkka, po vychladnutí přidaly dvě až tři lžíce medu (jistěže z domácích zdrojů) a po vychladnutí podávaly tento báječný elixír hodinu co hodinu nemocnému po lžičce. Místo mléka používaly i silný lipový čaj.

Na vyšší tlak či nemocný žaludek převařily 1000 ml vody a nechaly ji vychladnout. Mezi tím nastrouhaly nebo prolisovaly zhruba 20 oloupaných stroužků česneku, přidaly šťávu ze tří citronů a směs zalily převařenou vodou. Přes noc směs nechaly odpočinout, ráno ji přecedily, mírně zahřály a přidaly dvě až tři lžíce dobrého medu. Ráno a večer jedna »ozdravná« poléková lžíce…

K očistě trávicího traktu a také (jak jinak) ke snížení krevního tlaku používaly tento lektvar. V 500 ml vody povařte 15 minut dvě středně velké, na malé kousky pokrájené cibule, několik překrojených stroužků česneku (pět údajně stačí), nechte vychladnout, přeceďte a přidejte čtyři až pět lžic dobrého medu. Ozdraví vás ráno a večer jedna lžíce této babské »meducíny«.

I z vnějšku může proti některým neduhům česnek pomoci. Ale buďte opatrní. Tak například proti bradavicím. Jak stárnu, objevila se mi bradavice. Nelíbila se mi, jak jinak, a vsadil jsem proto na »babskou« radu a zkusil ji na předloktí česnekem odstranit. Několik rozmačkaných stroužků česneku jsem přiložil na bradavici, ovázal místo obvazem a nechal působit přes noc. Ráno jsem obvaz sundal i s bradavicí, ale rána, která zůstala, mě trápila ještě několik dní. Fakt to bolelo.

Zvláště ti z nás, kteří mají citlivou kůži, by měli být opatrní. To platí i o »babské« radě na bolavé zuby. Oloupejte několik stroužků česneku, na mírném ohni je propečte a rozmačkejte na kaši. Tu ještě horkou přiložte v sepraném kousku plátna na tvář. Bolest rychle ustoupí. Tak to jsem nezkusil. Domnívám se totiž, že je lepší zajít k zubaři!

Babičky říkávaly: Všechno je na něco, česnek je na všechno! I na tolik v posledních letech s obavami sledovanou chřipku ve všech jejích možných variantách. Zda česnek může porazit i obávaný covid, netuším. Ač jsem očkován proti covidu i třetí dávkou, přesto česnek »zobu«. Buď jen tak, anebo jako součást rajčatového či okurkového salátu. S jogurtem.

Jistěže babičky uměly poradit pubertálním chlapcům a především dívkám s jejich nekonečným problémem - akné a drobnými nehojícími se rankami! Stačí prý aplikovat česnek přímo na vřídek. Zázračné (doslova) výsledky prý přinese moučkový cukr nanesený na vřídek či nehojící se ranku a posléze zakapaný šťávou z česneku smíchanou s lihem. Pubertu mám dávno za sebou. Ale pamatujete? Naše maminky a taťkové i na fotografiích z mládí vypadají skvěle, jejich pleť je dokonalá. O akné ani v době, kdy s nimi »hormony« pořádně hýbaly, ani památka. Jak to ty holky a kluci dělaly? Že by opravdu česnek?

Na bolesti v krku opět pomáhá česnekový čaj se lžičkou medu, říkaly babičky. Uvařte litr vody, nechte mírně vychladnout a přidejte čtyři až pět jemně nasekaných (nebo prolisovaných) stroužků česneku, čerstvou citrónovou šťávu a dle chuti také med. Tři až čtyři šálky tohoto čaje, ať teplé nebo studené, vás dříve či později zbaví bolesti v krku. Tak pravily babičky.

Velkou pozornost bábinky věnovaly uchování česneku. Česnek v soli patřil a patří ke klasice. Na 1000 g oloupaného a utřeného či prolisovaného česneku použijte hrnek soli. Smíchejte a vzniklou pastu uložte do sklenice na tmavém a chladném místě. Česnek v soli mění barvu, což však není na újmu chuti ani kvalitě. Babičky ho používaly k dochucení polévek a omáček.

Babičky si česneku vážily. Držme se jejich zkušeností, pokud toužíme po věčném mládí a zdraví i v roce příštím. Což vám upřímně přejeme!

(jan)