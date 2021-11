Ilustrační FOTO - Pixabay

Rakousko nařídilo uzávěru a povinné očkování, zpřísňuje i Německo

Na obrovské počty lidí nakažených koronavirem vlády v Německu a v Rakousku zareagovaly nebývale tvrdými opatřeními. Rakousko v této vlně pandemie jako první země v Evropské unii rozhodlo o celostátní uzávěře a navíc nařídilo povinné očkování proti covidu-19 pro všechny obyvatele. Německá spolková země Bavorsko nařídila uzavřít bary, kluby i adventní trhy, v nejpostiženějších oblastech budou mimo provoz i hotely a restaurace. Podstatné zpřísnění restrikcí oznámilo i Sasko.

Rakousko znovu zaznamenalo rekordní přírůstek počtu nových případů nákazy za den, téměř 16.000. V zemi už týden platí přísné restrikce pro lidi bez očkování proti covidu-19, od pondělí se uzávěra nejméně na deset dní rozšíří na všechny obyvatele, oznámil kancléř Alexander Schallenberg.

Lidé budou moci v Rakousku vycházet ven jen kvůli nákupu nezbytného zboží, při cestách do práce nebo kvůli cvičení. Zavřeno bude mít většina obchodů a také všechny restaurace, ruší se veškeré kulturní akce. Do země nebudou smět přijíždět žádní turisté, což se podle české Asociace cestovních kanceláří dotkne i zhruba 3500 lyžařů z ČR. Školy zůstanou otevřené, ministr školství však vyzval rodiče, aby děti nechali doma, pokud jim to situace dovolí.

Schallenberg také řekl, že od 1. února se zavede povinné proticovidové očkování pro všechny obyvatele, neočkovaným bude hrozit pokuta. "Trvale zvýšit počty naočkovaných je jediným prostředkem, jak vyjít z tohoto začarovaného kruhu," prohlásil šéf rakouské vlády. Nyní je v Rakousku očkovaných asi 66 procent obyvatel.

Nepříznivá epidemická situace přiměla k přísným opatřením i vládu v německé spolkové zemi Bavorsko. "Musíme jednat a musíme zakročit hned," řekl premiér Markus Söder, který oznámil, že nejméně na tři týdny se uzavřou bary a kluby. V regionech, kde je v sedmidenním průměru na 100.000 obyvatel více než 1000 nově nakažených, se zavřou i restaurace, hotely, sportoviště, kulturní zařízení a služby, jako jsou kadeřnictví. Aktuálně se to týká osmi bavorských okresů včetně okresu Freyung-Grafenau u hranic s Českem.

Razantní zpřísnění protiepidemických pravidel ohlásilo také Sasko. Tamní premiér Michael Kretschmer řekl, že situace je dramatická, a zavřít proto musejí kluby, bary a také kulturní a sportovní zařízení, vánoční trhy se stejně jako loni ruší. V nejpostiženějších regionech, mezi něž patří i okres bezprostředně u českých hranic, bude platit zákaz nočního vycházení pro neočkované. Opatření začnou platit od pondělí a potrvají nejméně do 12. prosince.

Německo za čtvrtek zaznamenalo 52.970 nově potvrzených případů koronavirové nákazy a 201 s ní spojených úmrtí. "Za čtyři týdny se sedmidenní incidence počtu nakažených na 100.000 obyvatel zpětinásobila," uvedl ministr zdravotnictví Jens Spahn a varoval, že v některých nemocnicích jsou jednotky intenzivní péče prakticky plné. Spolková rada schválila novelu zákona o potírání infekčních chorob, podle níž neočkovaní nebudou nově smět bez negativního testu na koronavirus do autobusů, vlaků či do zaměstnání, kde nelze vyloučit kontakt s ostatními.

Nejvyšší denní bilanci nakažených ohlásilo Maďarsko, kde za 24 hodin přibylo přes 11.000 případů infekce. Tamní vláda zatím k žádným drastickým opatřením nesáhla - nově ale bude vyžadovat roušky téměř ve všech vnitřních prostorech a pro zdravotníky bude povinná třetí dávka vakcíny proti covidu.

Ve slovenských nemocnicích se za měsíc ztrojnásobil počet pacientů s covidem, aktuálně jich je v péči lékařů 2945 lidí. Vytížení covidových lůžek se blíží k hranici 3000, kterou ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský dříve označil za kritickou v souvislosti se zajištěním zdravotní péče. Podle premiéra Eduarda Hegera mají nemocnice plně využité umělé plicní ventilace. Podporu těchto přístrojů nyní potřebuje 256 osob.

V Rusku třetí den v řadě zaznamenali rekordní přírůstek úmrtí spojených s nemocí covid-19. Vládní krizový štáb oznámil, že ve čtvrtek zemřelo 1254 pacientů s tímto onemocněním.

Norsko chce šíření koronaviru předejít zpřísněním pravidel na hranicích. Všichni návštěvníci se budou muset před příjezdem zaregistrovat na stránkách norské vlády a počkat, zda jim norské úřady cestu povolí. Nizozemsko kvůli rostoucímu tlaku na nemocnice plošně zakázalo novoroční ohňostroje. Pozitivní test na covid měly také gorily a lvi v zoologické zahradě v Rotterdamu.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil možnost posilovacích dávek vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna pro všechny dospělé Američany. Milionům obyvatel USA se tím otevírá možnost doočkování, dosud byla v zemi posilovací dávka povolena jen pro rizikové skupiny, zdravotníky a lidi starší 65 let.

Evropská léková agentura (EMA) se vyslovila pro léčbu covidu-19 u některých pacientů pilulkou vyvinutou farmaceutickou společností Merck. Lék s názvem molnupiravir zatím nedostal plnohodnotné povolení, podle EMA jej ale lze začít podávat dospělým lidem, kteří po nákaze koronavirem zvládají sami dýchat.

Nová americká vědecká studie přišla se zjištěním, že prvním zaznamenaným případem výskytu nemoci covid-19 byla nákaza prodavačky, která pracovala na tržišti v čínském městě Wu-chan, nikoli nákaza účetního, který podle všeho neměl s tržištěm žádné spojení. Původ viru SARS-CoV-2 není ani po dvou letech pandemie znám a zůstává zdrojem napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou.

