Těhotným očkovaným ve 27. až 31. týdnu se rodí děti dobře chráněné proti covidu

Novorozence proti covidu-19 nejlépe chrání vakcína, která je těhotné ženě podána mezi 27. a 31. týdnem těhotenství. S odkazem na vědeckou studii Hebrejské univerzity a nemocnice Hadasa v Izraeli o tom informoval deník Haarec.

Studie se prováděla na 171 gravidních, jejichž průměrný věk byl 31 let. Byly rozděleny do dvou skupin, první byla naočkovaná mezi 27. a 31. týdnem těhotenství, druhá mezi 32. a 36. týdnem.

Ukázalo se, že ženám očkovaným v pozdější fázi se narodily děti s úrovní protilátek o 40 procent nižší než měli novorozenci druhé skupiny matek. Navíc ve skupině těhotných očkovaných mezi 27. a 31. týdnem měly děti dvakrát více protilátek než matky samotné. Ve druhé skupině se množství protilátek novorozenců a matek nelišilo.

Studie byla publikována v odborném časopise Clinical Microbiology and Infection. "Domníváme se, že placenta je schopná filtrovat a vybrat jenom nejúčinnější protilátky nutné k neutralizaci viru. Pozorovali jsme to na typu protilátek a při testech síly neutralizace," řekl jeden z autorů studie Amichaj Rottenstreich.

V Izraeli bylo schváleno očkování dětí od pěti do 11 let a premiér Naftali Bennett oznámil, že vakcinace začne v úterý. Ve stadiu klinických testů jsou vakcíny určené dětem od šesti měsíců do čtyř let.

Proticovidové očkování dětí do 11 let schválila také Kanada, ve Spojených státech začalo očkování takto starých dětí vakcínou Pfizer/BioNtech začátkem listopadu. V Číně, Spojených arabských emirátech, Kambodži a Kolumbii se děti pod 12 let mohou očkovat vakcínou Sinovac, uvedla agentura AFP.

