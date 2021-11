Pomník čs. letců v nizozemském Middenmeeru.

Pomník československých letců v Nizozemsku

Památku československých letců připomíná v Nizozemsku pomník. Zahynul zde i podplukovník in memoriam Karel Rychnovský. Památník v severním Nizozemí připomíná smrt šesti československých pilotů 311. bombardovací čs. perutě RAF. Zahynuli při útoku stíhaček Luftwaffe 11. dubna 1942. Byl postaven díky finanční sbírce místních zemědělců a odhalen 9. října letošního roku.

Na okraji obce Middenmeer v severním Nizozemí stojí modrobílý sloup s červeným letadlem na vrcholu a pamětní deskou. Označuje místo, kde v dubnu 1942 spadl letoun Vickers-Wellington Z 8836 (KX–Z). Josef Kalenský, Karel Kodeš, Karel Rychnovský, Jan Peprníček, Josef Hrdina a Josef Politzer zahynuli jako letci 311. československé perutě RAF. Mezi nimi byl také konický rodák, absolvent prostějovského vojenského leteckého učiliště, třiadvacetiletý kapitán Karel Rychnovský (1918–1942).

Sbírka zemědělců

Jejich příběh je mezi obyvateli Middenmeeru dobře známý. Pamětníci vzpomínali, jak po každém orání pole nacházeli v půdě kusy letadla. Členové posádky měli za úkol bombardovat továrnu v německém Essenu. Letadlo se ale po dvouapůlhodinovém letu zřítilo. Bomby, které letadlo převáželo za účelem provedení útoku, se však nepodařilo najít. »Domníváme se, že letci mohli bomby shodit, když na ně zaútočila noční stíhačka, aby získali náskok a případně utekli. Němci měli noční radary a proti stíhačce se dvěma dvacetimilimetrovými kanóny neměli českoslovenští letci šanci. Byli vybaveni pouze malými kulomety, což bylo jako házet na letadlo papírové kuličky,« vysvětlil amatérský historik a badatel Mark Hakvoort, který se svými přáteli založil sdružení, jehož cílem je starat se o památku pilotů. Peníze na postavení pomníku pro československé letce byly vybrány díky sbírce zemědělců, na jejichž pole se letadla zřítila. Přispěla také řada místních sdružení a nadací.

Část havarovaného letadla. FOTO - archiv Hany BARTKOVÉ

Pohřbeni na vojenském hřbitově

Pět členů osádky bylo formálně pohřbeno ještě v roce 1942 na hřbitově v Huisduinen ve společném hrobě. Josef Politzer byl pohřben v samostatném hrobě. Trup letadla, zbytky uniforem a fragmenty lidských ostatků však zůstaly v půdě až do roku 2004, kdy se do jejich hledání pustili odborníci. Motor letadla byl nalezen pět metrů pod zemí. Po dokončení prací byli piloti znovu pohřbeni na vojenském hřbitově v Bergenu op Zoom na jihu Nizozemí. Po osudech letců pátrá badatel Pavel Holomek z Pardubic. Je příbuzným Karla Kodeše. Podle jeho informací žije ve Velké Británii syn Karla Rychnovského. Chce mu napsat a je zvědav, jestli se po téměř dvaceti letech ozve. Pan Holomek by chtěl sestavit krátké medailonky letců a chystá se také příští rok v dubnu jet do Nizozemí. Chtěl by tak vzpomenout 80. výročí smrti našich statečných letců.

Kdo byl Karel Rychnovský

Narodil se 9. května 1918 v Konici. Od mládí se zajímal o letadla a letectví. V Konici byl aktivním skautem, členem Sokola a členem pobočky Masarykovy letecké ligy. V Prostějově absolvoval vojenské letecké učiliště. Dne 2. 10. 1939 byl odveden, nejprve působil ve Francii a od roku 1940 ve Velké Británii jako příslušník 311. bombardovací československé perutě RAF. Jako letec-navigátor prováděl celou řadu náletů nad průmyslovými objekty říše. V noci z 10. na 11. dubna 1942 byl velitelem letounu Vickers-Wellington. Nevrátil se z náletu na Essen. Nad cílem bylo letadlo poškozeno protiletadlovým dělostřelectvem a na zpáteční cestě napadeno německou stíhačkou. Letoun se zřítil v severním Nizozemí nedaleko obce Middenmeer. V troskách letounu zahynul kapitán Karel Rychnovský s celou osádkou (Josef Hrdina, Josef Kalenský, Karel Kodeš, Jan Peprníček, Josef Politzer). Rychnovský tak zahynul v nedožitých 24 letech daleko od své vlasti. Byl pohřben se svými bojovými druhy na vojenském hřbitově v Bergen op Zoom. Na prostém pomníku je napsáno: Karel Rychnovský, kpt. let. flying officer Royal Air Force 9. 5. 1918 - 11. 4. 1942.

Po smrti byl za své zásluhy povýšen na podplukovníka in memoriam. Jeho jméno najdeme na pomníku letců – členů Hanáckého aeroklubu Olomouc na Ústředním hřbitově v Olomouci, na pomníku obětem druhé světové války v Konici, na pomníku čs. letců na Městském hřbitově v Prostějově a na pomníku letců v Praze 6 - Bubenči.

Josef AUGUSTIN