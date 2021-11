Již snad toho bylo dost!

Licoměrnost politiků připravujících se na převzetí vládní moci v České republice, tak jak je zákonité na základě výsledku voleb 2021, kdy se jim podařilo společnými silami ukecat občany, aby nastoupili jednolitou frontu proti dosud vládnoucímu premiéru Babišovi a odstranili komunisty z Poslanecké sněmovny, nebere dnes a denně konce.

A jdou ještě dále. Když se jim podařilo vyšachovat Babiše, pokračovali v útocích na pana prezidenta Miloše Zemana, kde se jim »hodila« jeho hospitalizace a zhoršený zdravotní stav. Jistě si všichni vzpomínáme na frontální útoky sdělovacích prostředků na čele s Českou televizí, které podněcovaly koaliční slepence k urychlenému řešení situace. Na čelo »úsilí« se postavili vedoucí páni a dámy ze Senátu, z nichž ten nejaktivnější »Tchajwanec« Vystrčil již se viděl v prezidentské funkci a dělal vše pro to, aby »přesvědčil občanskou veřejnost«, že pan prezident Zeman není schopen zastávat nejvyšší státní funkci. Již měl připravené scénáře, jak si to představuje dál. K němu se přidali bez výjimky všichni ti, se kterými se počítá do vládních postů, a horovali pro zaktivizování článku 66, který stanovuje pravidla hry o moc.

Náhle nastal zlom ve vyjádření lékařského konzilia, které se vyslovilo, že pan prezident je schopen vykonávat základní funkce hlavy státu. Tu bez výjimky všichni s licoměrností »přáli« panu prezidentovi lepší zdraví a svá protizemanovská vystoupení otočili o více jak pověstných 180 stupňů.

Takže to přesně vystihuje situace, které nás čekají po nástupu těch, co nás chtějí »stavět na nohy«. Mnozí z nich se již nyní netají, jak si své vládnutí představují. Proto mimo jiné již jako »předvoj« smetl Senát ze stolu vládní návrh na zmrazení růstu platů vysoce postavených politiků na dobu pěti let. Oni mají totiž tak málo, že by se těžko uživili. Najednou je vůbec nezajímá, jak budou žít lidé v dolních a středních vrstvách společnosti, na které se valí jedna finanční pohroma za druhou. A to je teprve začátek. A když se do čela Poslanecké sněmovny dostala dáma reprezentující nejhrubší zrno vládnoucího kapitálu, je nasnadě, že opět budou ti nejbohatší bohatnout a ti, kteří vytvářejí ekonomické hodnoty předurčující sociální vývoj, chudnout.

Nezbývá nic jiného, nežli dát občanskou nespokojeností najevo, že nechceme, aby většina občanů spadla až na společenské, ekonomické a sociální dno.

Jiří POKORNÝ, důchodce, Beroun