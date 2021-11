Ilustrační FOTO - Pixabay

Británie zakáže plasty na jedno použití

Britská vláda se chystá v Anglii zakázat prodej plastových příborů a šálků na jedno použití ve snaze snížit množství plastového odpadu, který končí ve světových oceánech.

V sobotu to na Twitteru oznámil britský premiér Boris Johnson s tím, že kabinet bude v příštích 12 týdnech přijímat připomínky veřejnosti k chystané regulaci. Názor občanů chce znát rovněž k plánovanému budoucímu zákazu vlhčených ubrousků, filtrů od cigaret nebo malých plastových sáčků, v nichž se podávají například omáčky, dodal Johnson.

Válka zbytečným plastům

V Anglii se ročně použije 1,1 miliardy talířů na jedno použití a 4,25 miliardy kusů plastových příborů, ale jen deset procent z tohoto množství se zrecykluje, přiznává britská vláda! Nový návrh, který nyní bude veřejnost připomínkovat, by nařídil firmám i spotřebitelům, aby začali používat jednorázové nástroje vyrobené z obnovitelných materiálů šetrnějších k životnímu prostředí.

Britská vláda už v Anglii zakázala používání plastových brček nebo vatových tyčinek. Supermarkety již také od roku 2015 nesmějí nabízet igelitové tašky, díky čemuž se jejich užívání snížilo o 95 %, shrnul úspěchy svých předchůdců současný pravicový kabinet.

Ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku mají na starost opatření na snížení plastového odpadu místní regionální vlády.

V EU zakazuje od letošního července používání jednorázových plastových příborů, talířů, kelímků a dalších věcí směrnice Evropské komise. Česká republika ji však zatím nezakomponovala do svého právního řádu. Podle stávajícího návrhu bude po jejím schválení v parlamentu bohužel běžet ještě roční lhůta, během níž budou moci prodejci doprodat své zásoby tohoto zboží…

Na vině i covid

Lidstvo za rok a půl pandemie vyprodukovalo přibližně 8,4 milionu tun plastového odpadu souvisejícího se šířením COVID-19. S takovýmto odhadem přichází tým vědců z Číny a Spojených států ve studii publikované nedávno odborným časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Většinu odpadu podle autorů přitom vytváří nemocnice.

Pandemie covidu přinesla zvýšené využívání jednorázových plastových předmětů, jako jsou ochranné pomůcky pro zdravotníky, ale také materiálů používaných při doručování pokrmů či jiného zboží. Nová studie přináší první konkrétní odhad rozsahu výsledného odpadu, jakož i poznatky o osudu těchto materiálů ve světových oceánech, uvádí Kalifornská univerzita v San Diegu (UCSD).

Analýza vzešla ze spolupráce této americké instituce s Nankingskou univerzitou v Číně. Čtveřice vědců dospěla mj. i k závěru, že asi 26 tisíc tun plastového odpadu spojeného s pandemií se dostalo do oceánů. Odhad celkového objemu vyprodukovaného odpadu se týká období od začátku pandemie do 23. srpna letošního roku, přičemž autoři studie uvádí možnou odchylku ve výši 1,4 milionu tun. Nemocnice podle nich stojí za 73 % globálního součtu. »Největšími zdroji dodatečného odpadu byly nemocnice v oblastech, které už před pandemií nezvládaly zpracovávat odpad,« prozradila podle ČTK pro Asii alarmující fakt Amina Schartupová z oceánografického institutu při UCSD.

Deník Los Angeles Times podotýká, že svět před pandemií produkoval asi 300 milionů tun plastových předmětů na jedno použití, takže několikatunový nárůst spojený s pandemií by nebyl nijak dramatický. Svědčí ale podle něj o nepříznivém trendu. »Ve zdravotnictví v mnoha případech nelze plasty dost dobře nahradit, obzvláště pokud jde o ochranné vybavení. Proto je zcela nezbytné, abychom se zaměřili na omezení spotřeby postradatelných jednorázových plastů,« uvádí list.

