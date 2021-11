Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Zelený kapitalismus? Prostě nejde jen umýt

Na nedávném summitu Konference OSN o změnách klimatu (COP26) světoví lídři rozhodně netrpěli nedostatkem pokrytectví. Ale kancléř státní pokladny pro Spojené království Rishi Sunak pózující se zelenou replikou proslulého červeného rozpočtového kufříku všechny naštval pouhý týden poté, co ohlásil rozpočet, který aktivně dotuje znečišťovatele ovzduší , a přitom nenabízí vůbec nic pro přechod na zelenou energii, na bydlení, na dopravu nebo na cokoliv jiného.

Aktivisté pochodující městem Glasgow varující před společnostmi, které »profitují z neupřímného vnímání sebe sama jako etické nebo zelené, když je realita opačná«, mají naprostou pravdu - na rozdíl od exšéfa Bank of England Marka Carneyho a jeho Financial Alliance for Net Zero (Finanční aliance pro čistou nulu). Bojovník za XR (extended reality; termín zahrnující různé druhy počítačové virtuální reality), který doufá, že vláda »učiní chybné vedení veřejnosti nezákonným«, je však poněkud optimistický vzhledem k tomu, že klamání veřejnosti je to, co vláda sama dělá každý den.

Jakkoliv jsou takové požadavky pochopitelné, nepochopili podstatu státní moci v kapitalistických společnostech - že je vykonávána jménem kapitalistické třídy. Britský stát je ruku v ruce s finančníky a obřími společnostmi, které rozdmýchaly klimatickou krizi.

Volání po pravomocích není dobré

Nejenže je proto nepravděpodobné, že by se případný státní zákaz ekologického praní zaměřil na velké firmy, ale měl by celé levici připomenout, že volat po dodatečných pravomocích pro vládu, aby dohlížela na to, co je a co není dezinformace, je skutečně velmi nebezpečné. Podobné pravomoci budou spíše využívány k potlačování levicových a alternativních hlasů než k potlačování společností, které lžou. Stačí se podívat na dosavadní summit, abychom pochopili, že ekologizace se netýká jenom energetických firem.

Ochrana prostředí s penězi neladí

Rishi Sunak se rozplývá nad »historickou zdí kapitálu pro čistě nulový přechod« a tvrdí, že byznys je dnes odhodlán snižovat emise. Jeho vláda (a ostatně i decentralizovaná správa ve Skotsku) ani nezadrží souhlas s novým ropným polem v Severním moři.

Americká ministryně financí Janet Yellenová se nám také snaží vnutit myšlenku, že ochrana životního prostředí a kapitalismus jsou naprosto přirozenými spojenci, když tvrdí, že změna klimatu je »největší ekonomickou příležitostí naší doby« a že »je prostě jednoduše nákladově efektivní stát se zelenými«. Přesto navzdory skutečnosti, že americký prezident Joe Biden strávil summit »střelbou« do Číny, jejíž emise na hlavu nedosahují ani poloviny emisí Spojených států amerických, jeho vlastní vláda zjišťuje, že obchodní zájmy se přece jenom do řešení klimatických změn příliš nehrnou.

Manchin, příklad problému

Před několika dny přinesl list The New York Times zprávu, že zaměstnanci Bílého domu přepisují prezidentovu ukázku z rozpočtu, zákon o čisté elektřině v hodnotě 150 miliard dolarů, který by odměňoval firmy, které přecházejí na obnovitelné zdroje, a penalizoval ty firmy, které takto nečiní, protože se nedostane přes Senát. Uváznutí tohoto orgánu na mrtvém bodě znamená, že demokraté nemohou schválit návrh zákona bez každého hlasu - a západovirginský senátor Joe Manchin říká ne.

Manchin má v akciích uhelné makléřské společnosti Enersystems Inc. mezi jedním a pěti miliony dolarů a jeho příjem z těchto akcií byl loni ve výši 491 000 dolarů, což je více než dvojnásobek jeho senátorského platu. Manchin je příkladem problému. Stejný konflikt mezi obrovskými zisky z průmyslu fosilních paliv, těžby a zemědělského podnikání a závazky vlád v oblasti změny klimatu se však objevuje všude. Indonésie nyní podepsala závazek ukončit do roku 2030 odlesňování. Hlavním motorem odlesňování v Indonésii je však produkce palmového oleje a indonéská vláda také očekává, že do roku 2030 produkci palmového oleje zdvojnásobí…

Zisk přiživuje škodlivé investice

Musíme Sunakův a Carneyho podvod zpochybnit. Korporace nejsou etickými aktéry - totéž platí i v případě, že jejich ředitelé jsou etickými jedinci, což většinou nejsou. Korporace existují proto, aby maximalizovaly výnosy akcionářů. To nevylučuje zelené investice. Znamená to však, že i investice poškozující životní prostředí budou pokračovat, pokud budou ziskové. Odpovědí není zalíbit se svědomí podnikání, ale prosadit své demokratické právo na jeho kontrolu. Zelený přechod vyžaduje plánovaný hospodářský rozvoj, který nepodléhá rozmarům trhu.

Redakční sloupek deníku The Morning Star přeložil Vladimír SEDLÁČEK