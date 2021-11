Předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná v doprovodu člena ústředního výboru Josefa Číže položila květiny k pamětnímu kameni Ludvíka Svobody. FOTO – Jaroslav ADAMÍK

Výjimečný muž v dějinách Čechů a Slováků

Kroky občanů, kteří si váží odkazu Ludvíka Svobody (1895-1979), armádního generála, hrdiny dvou světových válek, v nichž bojoval za Československo, a prezidenta ČSSR, směřovaly v sobotu do jeho rodiště, obce Hroznatín na Vysočině. Pětadvacátého listopadu tomu bude 126 let od jeho narození.

Do Hroznatína, který vždy na této akci pohostinně vítá návštěvníky zblízka i daleka, přijeli hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS) – a bylo tomu poprvé, co se památce Ludvíka Svobody poklonil nejvyšší představitel kraje; Marcela Ivančová, primátorka slovenského města Svidník, o jehož záchranu i poválečný rozvoj se Svoboda osobně zasloužil; Jaroslav Němec, nezávislý starosta Kroměříže, kde je Svoboda pochován; starostka Hroznatína Jana Uchytilová; první místopředseda ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu Rudolf Wittenberg; předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná; předseda Společnosti Ludvíka Svobody (SLS) Ludvík Engel; prezidentův pravnuk Václav Klusák; dále členové Klubu českého pohraničí a dalších vlasteneckých organizací, předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová, předseda vysočinského KV KSČM Roman Ondrušek, předsedové OV KSČM ve Žďáru nad Sázavou a Třebíči Kamil Vejvoda a Marek Nevoral, komunistický krajský zastupitel Josef Zahradníček ad. Nevoral je též členem Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Na úvod setkání pozdravil všechny účastníky vrtulník z 22. základny vrtulníkového letectva Vzdušných sil Armády ČR v Sedleci, který přeletěl nad hroznatínskou návsí a takto symbolicky vyjádřil úctu někdejšímu vrchnímu veliteli ozbrojených sil. Právě na návsi se nachází Svobodův rodný dům a pamětní kámen, odhalený v roce 2013, s nápisem »Arm. gen. Ludvík Svoboda, president Československé socialistické republiky 1968-1975, velitel 1. československého armádního sboru v SSSR«.

Projevil odvahu a čest

Generál Svoboda je pro hejtmana Vítězslava Schreka významnou osobností naší novodobé historie, v minulém století komplikované a složité. »Pan generál Svoboda se účastnil obou světových válek, ve kterých se projevil jako velký vojevůdce a hrdina, a zároveň prožíval období normalizace, kdy byl v politické rovině konfrontován s totalitním režimem tehdejšího Československa,« řekl s tím, že Ludvík Svoboda projevil obrovskou odvahu a čest jako člověk, voják, vojevůdce a zasloužil se v boji za svobodu národa, jeho samostatnost a svébytnost.

Středoškolská pedagožka Miroslava Poláková z Uherského Hradiště, která je pravidelnou řečnicí hroznatínských vzpomínkových setkání, připomněla osobní rysy a vroucí vlastenectví Ludvíka Svobody. Když se v lednu 1943 loučil v dopise se svou rodinou před odchodem na frontu, vyjádřil v něm, že »snad se nevrátím, padnu, pak buďte si vědomi toho, že to muselo být, je to jen ode mne malá oběť pro národ, který musí žít«. Nevěděl, že jeho syn Mirek i oba švagři Eduard a Jaroslav Stratilovi byli již téměř dva roky mrtví, manželka s dcerou se ukrývaly za pomoci statečných lidí na Českomoravské vrchovině. »Svou odvahou a obyčejnou lidskou dobrotou se obě ženy důstojně postavily po bok budoucího prezidenta republiky, kterého si celý český i slovenský národ nesmírně vážil,« zdůraznila Poláková a obrátila se k profesorce Zoe Klusákové Svobodové, Svobodově dceři, v jejíchž silách nebylo se akce za sychravého počasí zúčastnit. Ujistila ji, že »nedopustíme, aby se na generála Ludvíka Svobodu zapomnělo«, a je tak, jak si to on přál, nutno více než kdykoli jindy »neustále vzdělávat lidi čestné, pracovité a poctivé, milující svůj národ«.

Bude další biografie

»Naším úkolem je podávat pravdivý výklad a tím čelit neustálým zkreslováním historicko-vojenských událostí a snižování jejich významu. Zvláště nás znepokojuje usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy,« uvedl své informacemi nabité vystoupení Ludvík Engel, předseda společnosti, jež si vetkla do svého poslání udržovat světlou památku Ludvíka Svobody. SLS je aktivní, pořádá historické konference, další se uskuteční v dubnu příštího roku k 77. výročí osvobození Československa od fašismu. Společnost se podílela na vydání knihy Nemrzačte naši historii. Na podzim 2022 se očekává vydání nové Svobodovy autobiografie, kterou zpracovává historik Jiří Fidler. Kniha má mít pracovní název Symbol a její křest se uskuteční právě ve Svobodově rodišti.

Václav Klusák připomněl neměnnou pravdu, že v boji s německým nacismem šlo o samotnou fyzickou existenci našeho národa. »Fašisté měli jasné představy, co s Čechy provést, měli k dispozici všechny prostředky včetně efektivních, strašlivých továren na smrt, aby to provedli, a nebýt spousty statečných mužů a žen po celém světě, kteří se tomuto nebezpečí postavili a bojovali, tak dnes Češi, další slovanské národy, Romové, Židé a spousty dalších národů a skupin by byli uvedeni v kapitolce ‚Vyhlazeni‘ společně s ptákem dodo«. Těmto lidem, kteří vybojovali to, že tu dnes můžeme být, musíme prokazovat svou úctu, zdůraznil Klusák.

Pozdrav ze Svidníku

Teprve v průběhu akce dorazila – vzhledem k 550kilometrové vzdálenosti – primátorka Svidníka Marcela Ivančová, jež jako poslední položila věnec u pamětního kamene Ludvíka Svobody. Její proslov, kterým oslovila přítomné velmi niterně, se stal vrcholem setkání. Přivezla pozdrav z města, jež je 20 kilometrů vzdálené od Dukly, kde svou bojovou pouť naplno prožil i velitel 1. čs. armádního sboru Ludvík Svoboda, z místa, kde přibližně v této době před 77 lety probíhaly urputné boje Karpatsko-dukelské operace. Jak primátorka zdůraznila, tyto boje zanechaly stopy v každém domě a rodině.

Svidničtí pořádají již 62 let každý rok Dukelský běh míru, jeden z nejstarších organizovaných dálkových běhů. Primátorka připomněla, že Svoboda je dvojnásobným čestným občanem Svidníku, přispěl k znovuzrození vesnice, dnes města, zasloužil se o výstavbu moderní nemocnice, zachránil město před zatopením, »a za to vše jsme mu dodnes vděčni«, což je vyjádřeno i v jediné nadživotní soše Ludvíka Svobody z celého bývalého Československa, která stojí právě v centru Svidníku. Svoboda je výjimečným mužem v dějinách Čechů i Slováků, zakončila svůj projev primátorka Ivančová, který po skončení vysoce osobně ocenila europoslankyně Konečná.

Akci pořádala SLS ve spolupráci s Krajem Vysočina, obcí Hroznatín, Historickou skupinou 1. čs. armádního sboru, 22. vrtulníkovou základnou Sedlec, ČSBS, ČsOL, KČP, Klubem přímých potomků zahraničního odboje a Klubem českých turistů Vysočina, pobočka Trnava.

