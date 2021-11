Účastníci slavnostního předání Hlávkových medailí a cen u sochy mecenáše v zahradě zámku Lužany. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Lužanský zámek ožil vědci a nejlepšími studenty

Podzim je pro Nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových velmi náročný. Poté, co byli kvůli loňskému »covidovému« výpadku teprve před několika dny předány Medaile a Ceny Josefa Hlávky za rok 2020 (informovali jsme), konalo se v předvečer Mezinárodního dne studentstva 16. listopadu slavnostní předání těchto mimořádných ocenění nejlepším studentům pražských vysokých škol a brněnské techniky a nestorům české vědy za letošní rok. Stalo se na zámku v Lužanech.

Všichni ocenění přijeli do Hlávkova domova, ve který tento největší mecenáš české vzdělanosti a vědy proměnil zámek Lužany u Přeštic v Plzeňském kraji a který spravuje Nadace Nadání. Cestou se představitelé Nadání a oceňovaní poklonili Hlávkově památce u jeho rodinné hrobky na přeštickém hřbitově. Připojili se k nim představitelé obce Lužany, města Přeštic, Základní školy Josefa Hlávky ad.

Slavnostní vručení probíhalo v sále Českého kvarteta z rukou předsedy dozorčí rady nadace profesora Ivana Wilhelma a profesorky Marie Karfíkové, místopředsedkyně a členky prezídia Nadání. Tato událost má každoročně mimořádnou atmosféru, při níž přítomní niterně pociťují přítomnost Hlávkova ducha, a to i v každém předmětu zámeckého interiéru, zvláště Hlávkovy pracovny, v některých jeho osobních věcech – to vše se na zámku navzdory času a dějinným peripetiím dochovalo v bezvadném stavu do současnosti. Však také lužanský zámek je jediným zachovaným obytným prostorem, který se pyšní mobiliářem a štukovou výzdobou a výmalbou provedenými ve slohu novorenesance, což s oblibou vyhledávají filmaři. Jedná se vpravdě o středoevropský unikát.

Ocenění nestoři vědy

V roce 1996 obnovila Nadace Nadání udělování Medailí Josefa Hlávky významným nestorům a zakladatelských osobnostem české vědy jako ocenění jejich celoživotního díla. Návrhy plynou od rektorů pražských vysokých škol a předsedy/kyně Akademie věd. Mezi letošními nositeli jsou dlouholetý pracovník Ústavu fyziky atmosféry, fyzik Jan Laštovička, sochařka a medailérka docentka Milada Othová, iberoamerikanista profesor Josef Opatrný, jenž vybudoval iberoamerikanistiku na Univerzitě Karlově jako plnohodnotný obor, a uznávaný odborník Ústavu analytické chemie profesor Štěpán Urban.

Lužanský zámek vlídně přijal nejlepší vysokoškolské studenty, mladé vědce a umělce a nestory české vědy.

Budoucí vědecká elita

Oceněných studentů, mladých vědeckých pracovníků a mladých umělců z fakult pražských vysokých škol, brněnské VUT a Akademie věd byly desítky. Tito mladí lidé představují budoucí vědeckou a uměleckou elitu českého národa. Kéž by věnovali své schopnosti společenskému zájmu a nezběhli směrem komerčním, »který třeba může být i mnohem lukrativnější,« konstatoval Daniel Mayer, emeritní profesor plzeňské elektrotechniky, jenž sám se stal donátorem nové ceny pro mimořádně schopné studenty elektrotechnických fakult z Prahy, Brna a Plzně. Tato cena měla letos premiéru.

»Podíváme-li se na životní osud Josefa Hlávky, tak si vzpomenu na jeho talent, píli, kreativitu, na schopnost, jak překonával těžké životní situace, a moudrost, že založil Nadání, aby motivoval mladé lidi a aby oni přenášeli moudrost dále,« zamyslel se nad příkladem Josefa Hlávky pro všechny současníky profesor Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické.

Podporu mají i školy

Z poslední vůle českého mecenáše, architekta a stavitele Josefa Hlávky, podepsané 25. ledna 1904, také plyne udělování tzv. trvalých legátů, tedy finančních příspěvků na podporu české vzdělanosti. V tomto roce byly uděleny městu Přeštice na podporu tamního školství a kultury (legát převzal starosta Karel Naxera) a klatovskému Gymnáziu Jaroslava Vrchlického na podporu talentovaných studentů. Legát převzal ředitel gymnázia Václav Vogeltanz.

Ceny a Medaile Josefa Hlávky jsou také spojeny s finanční odměnou. Hlávkovy ceny se udělují od roku 1993.

Všichni hosté na závěr vyslechli koncert houslových virtuosů starší a mladší generace – Bohuslava Matouška a Jakuba Junka v kapli lužanského zámku. Tóny z děl Johanna Sebastiana Bacha a Jean-Marie Leclaira se linuly prostorem kaple vyzdobené v řeckovýchodním stylu a staly se vrcholem celého slavnostního dne.

