Lékaři vyzývají k zavedení lockdownu

Česká lékařská komora (ČLK) vyzvala kvůli koronaviru k zavedení plošné uzávěry, aby se omezily kontakty mezi lidmi. Pro očkované proti COVID-19 dvěma dávkami doporučila platnost covidových certifikátů zkrátit na šest měsíců, nyní není omezená.

Komora zopakovala svou žádost o okamžité zavedení povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách a podpořila povinné očkování pro lidi nad 18 let.

»Vyzýváme politiky, aby v nejkratší možné době zavedli celostátně platná opatření směřující ke snížení kontaktů mezi lidmi, která jsou všeobecně označovaná jako ‚lockdown‘,« stojí ve stanovisku, které schválilo představenstvo ČLK. Zdravotníci se podle komory budou dál snažit mírnit důsledky »nezvládnuté epidemie« a pokračovat v péči také o jinak nemocné lidi, potřebují k tomu ale okamžitou a účinnou pomoc politiků a veřejnosti.

»Považuji výzvy a návrhy ČLK za důležité upozornění na možnosti řešení současné narůstající epidemické situace, o kterých je nutné urychleně diskutovat s ostatními odborníky a politiky. Těmi odcházejícími i těmi, kteří se právě chystají převzít odpovědnost,« reagovala na stanovisko komory stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Čísla hospitalizací neočkovaných pacientů s COVID-19 a také úmrtí jsou podle ní alarmující. »Já osobně jsem i pro povinné očkování, pokud to bude po diskusi ošetřeno legislativně. Jsem zděšena, že tzv. odpírači očkování popírají jasná data, je jim jedno, že zbytečně umírají lidé buď na komplikace spojené s covidem, nebo proto, že jsou opět odkládány výkony, zákroky a potřebná vyšetření v přehlcených nemocnicích,« uvedla Marková. Je podle ní zajímavé, že neočkovaní si v nemocnicích potom rádi nechávají aplikovat různé léky, i experimentální, jen aby si ulevili nebo zachránili život. »Vůbec nedokážu pochopit, že vyčerpaní zdravotníci v nemocnicích nebo v očkovacích centrech musí dokonce čelit nadávkám, výhružkám a fyzickým útokům od militantních odpůrců očkování. Kromě, bohužel, opakovaného očkování je samozřejmě nutné neustále dodržovat tzv. 3R a vyhýbat se zbytečným kontaktům. Nikdo z nás přece nechce uzavřené školy, služby a ekonomiku. Nebo už opravdu zvítězilo sobectví a osobní prospěch nad solidaritou, soucitem a zdravým rozumem?« ptá se Marková.

Zkrácení platnosti covid pasů

Představenstvo ČLK se vyslovilo také pro maximální využívání práce z domova a vyjádřilo podporu opatřením motivujícím k dodržování karanténních opatření, a to i v případě očkovaných.

Lékaři rovněž navrhují, aby se třetí posilující dávka vakcíny mohla aplikovat už pět měsíců po druhé dávce. Takový interval bude podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) od 1. prosince možný pro lidi od 60 let a chronicky nemocné. »U osob, které absolvovaly pouze dvě dávky očkování, doporučujeme zkrátit platnost takzvaných covid pasů na šest měsíců, analogicky jak je tomu v případě prokazatelného prodělání nemoci COVID-19. U osob, které absolvovaly třetí dávku očkování, případně dvě dávky po prodělané nemoci, nejsou naopak v současnosti důvody platnost těchto covid pasů omezovat,« píše se ve stanovisku ČLK.

Představenstvo komory se obrátilo také na lékaře, aby respektovali odborná doporučení zveřejňovaná ČLK. »Zejména žádáme všechny lékaře, aby podporovali očkování včetně podávání takzvaných posilovacích dávek očkování a aby neškodili svým pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování,« uvedla komora.

Vyzvala zdravotníky, aby se nechali naočkovat a přeočkovávat. Komora požádala o okamžité zavedení povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, doporučila ho pro zaměstnance škol.

Vláda o nouzovém stavu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že na večerním jednání kabinetu navrhne vyhlášení nouzového stavu. Důvodem má být situace v nemocnicích, které čelí náporu pacientů s COVID-19.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl, že k celostátnímu nouzovému stavu zatím nejsou splněny požadavky zákona. Pro dodržení zákonného postupu by podle něj měla čtveřice epidemií nejvíce postižených krajů uspořádat nejdříve zasedání vlastních krizových štábů a zvážit vyhlášení stavu nebezpečí na svém území. Nouzový stav by podle Hamáčka přicházel v úvahu, pokud by takový postup nestačil.

Podobně argumentovala také Marková. »Vzhledem k předchozím vyjádřením soudů a k tomu, že situace je v různých regionech rozdílná, je podle mého názoru potřebné, aby nejdříve jednaly krizové štáby jednotlivých krajů a hejtmani případně vyhlásili stav nebezpečí. Teprve potom je případně možné zavést celorepubliková opatření směřující ke snížení kontaktů mezi lidmi a nouzový stav,« uvedla. V době uzávěrky našeho listu vláda ještě jednala.

