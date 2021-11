Zamračený svátek a Slavík 21

Letošní 17. listopad vzhledem k hnusnému počasí a překotně rostoucímu množství covid pozitivních bylo nakonec dobré sledovat jen od TV obrazovky. Velmi cenný byl dokument STV Nežná '89 (z r. 2009), který připomněl to, že hnutí nazvané OF (čti Očekávám Funkci, někteří to také nazývali Občanské Fórum) podvedlo partnerskou Verejnosť proti násiliu na Slovensku. VPN podle dokumentu souhlasila s nominací Havla na prezidenta v prosinci 1989 jen za podmínky, že ho po půl roce vystřídá Alexander Dubček. OF to odkývalo, aby za půl roku na svůj slib »zapomnělo«… On ostatně i sám Havel, jak víme, »zapomněl« na to, jak sliboval v téže době (když se jako nechal přemlouvat, aby toho hradního pána vzal), že to bude dělat jen do svobodných voleb a pak se »vrrrátí k prrráci spisovatele, drrramatika a publicisty, ehm, že…« Leda by tím tedy sám přiznal, že jsme až do konce jeho prezidentování svobodné volby neměli!

V dokumentu Nežná '89 vystupoval i Petr Pithart. Ostře antikomunisticky, dost silně protislovensky. Ale v jedné věci měl pravdu. Že slavná VLSR (čili Velká Listopadová Sametová Rééévoluce) »nebyla revoluce«, ale předem »vyjednané předání moci« (jakkoli původně k němu mělo dojít až 10. prosince v Den lidských práv; překotný vývoj bezprostředně po 17. listopadu překvapil všechny).

Ostatně i Miloš Zeman ve středu večer na Nově (mimochodem, je dobře, že se vrací v plné síle a Vystrčil se zase zastrčil) připomněl, že ze čtyř faktorů, které k úspěchu 17. listopadu před 32 lety vedly, byl jen jediný domácí, disidentský. Ty ostatní byly zahraničně-politické souvislosti, kdy bylo zjevné, že by to během měsíce, maximálně dvou, padlo celé tak jako tak. Neschopnost tehdejších nomenklatur v kombinaci s rozpadem celého »ostbloku« byla nezastavitelná. Koneckonců jsme byli v listopadu '89 v Evropě předposlední, kde se minulý režim ještě držel (nepočítáme-li samotný SSSR)…

Prostě by se to s těmi ódami na Havla a spol. nemělo přehánět, zas tak velké zásluhy ani tehdy neměl(i), a o tom, jak si pak pánové disidenti vedli u koryt, radši ani nemluvit! To, co se jim nejvíc přičítá k dobru, by zkrátka přišlo stejně, a všechno ostatní totálně zvorali (někteří z neschopnosti, někteří dokonce programově)…

Jo, a minulý týden mě ještě nadzvedl z křesla obnovený Český slavík miliardáře Karla Janečka. Od začátku bylo jasné, že do toho ty prašule nalil jen proto, aby mohl na Nově v přímém přenosu nějak exhibovat (což se potvrdilo v míře vrchovaté). Ještě víc než nebezpečné proticovidové polopravdy, které šířil, mě ovšem dorazilo, že celý večer seděl v sále i se svou polovičkou bez roušky. A nebyli jediní!

Roman JANOUCH