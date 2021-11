Ilustrační FOTO - Pixabay

Chile. Levicový poslanec do 2. kola

Nedělní první kolo prezidentských voleb v Chile vyhrál radikálně pravicový advokát José Antonio Kast (55), druhý skončil 35letý levicový poslanec Gabriel Boric. Po sečtení více než 99 % hlasů o tom informovala média, podle nichž poprvé od roku 1990 nepostoupili do 2. kola, plánovaného na 19. prosince, zástupci levého či pravého středu.

Nejvíce hlasů (27,9 %) získal syn německých emigrantů Kast, druhý skončil někdejší studentský vůdce s chorvatsko-katalánskými předky Boric, jemuž dalo v neděli hlas 25,8 % zúčastněných. Překvapivě třetí skončil s téměř 13 % hlasů 54letý ekonom Franco Parisi, který žije v USA a kampaň vedl na dálku. V Chile mu hrozí zatčení kvůli obvinění z praní špinavých peněz či neplacení alimentů. Průzkumy dávaly šance na třetí místo 51leté křesťanskodemokratické senátorce Yasně Provosteové, jež skončila až pátá, či středopravicovému exministrovi Sebastiánu Sichelovi (44), který se umístil jen těsně čtvrtý. Volební účast byla opět nízká, a to 46,8 procenta, podobně jako při předchozích prezidentských volbách.

Bývalý studentský vůdce Gabriel Boric. FOTO - Wikimedia commons

Chilský Bolsonaro

»Budeme volit mezi svobodou a komunismem,« komentoval výsledky voleb Kast. »Nechceme jít cestou Kuby a Venezuely,« dodal. Kast, jehož někteří přirovnávají k brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi, v předvolební kampani slíbil razantní protizločineckou kampaň, »obnovení pořádku«, ekonomickou stabilitu a omezení migrace. Kritiku si vysloužil za to, že o krvavém režimu diktátora Augusta Pinocheta (1973-90) prohlásil, že »nepronásledoval opozici«, nebyl diktaturou a organizoval »demokratické volby«.

Obrovský mandát

Kastův rival Boric označil nedělní výsledky za »obrovský mandát«. Nabízí »novou levici«. »Musíme pracovat na sjednocení demokratických sil, budeme bojovat proti korupci, ať přichází z jakékoli strany, a skončíme s privilegii pro politickou elitu,« prohlásil Boric. V kampani také slíbil, že skoncuje s »neoliberální« politikou. Ta sice přinesla zemi ekonomický růst, ale také zvětšila sociální nerovnost. Právě rostoucí životní náklady přiměly tisíce Chilanů před dvěma lety k hromadným demonstracím za sociální jistoty a za větší roli státu zejména ve zdravotnictví a školství. Bouřily se i tisíce studentů. Boric také slíbil posílení ochrany životního prostředí a práv domorodců. Pokud by v prosinci ve druhém kole uspěl, stal by se nejmladším chilským prezidentem.

Fronty na hlas

Před mnoha volebními místnostmi se v neděli tvořily fronty a řada z nich zůstala otevřená i po očekávaném konci hlasování v 18 hodin místního času, aby obsloužily voliče, kteří čekali i více než dvě hodiny v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. »Pro mě je nejdůležitější vytvořit společnost, kde budou chráněna lidská práva a kde budou mít lidé nárok na bydlení a zdravotní péči bez ohledu na příjmy,« uvedl 54letý právník Romario Deluca, který v metropoli Santiagu de Chile čekal před volební místností, až bude moci vhodit do urny svůj hlas pro Borice. Vdovec Gloria Reyes Flores (66) naopak volil Kasta. »Vypořádá se s obchodem s drogami, který naši zemi ničí. Dostane také pod kontrolu imigraci. Do Chile přichází spousta migrantů, a to zemi škodí,« řekl.

V parlamentních volbách v neděli posílila pravice, která poprvé za tři dekády obsadí zhruba polovinu křesel v Senátu, napsal deník La Tercera s odvoláním na zatím neúplné výsledky hlasování.

(ava, čtk)