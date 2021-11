Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Seriály bez žen

Tálibánské úřady vyzvaly afghánské televize, aby přestaly vysílat seriály, kde vystupují ženy. Novinářky na obrazovkách mají nosit islámský závoj. Nařízení, označované za »náboženskou směrnici«, vydalo v neděli ministerstvo pro podporu ctnosti a prevenci neřesti.

Je to poprvé, píše AFP, co se tato státní instituce snaží regulovat televizi od doby, kdy se Tálibán vrátil v polovině srpna k moci. »Televize by se měly vyvarovat vysílání seriálů a telenovel, ve kterých hrají ženy,« stojí v dokumentu. Ohledně požadavku na nošení šátku v případě novinářek není jasné, zda se jedná o jednoduchý typ, který ženy vystupující v televizi už nosí, nebo zda by měly zvolit ještě více zahalující pokrývku hlavy. Úřad také televize vyzval, aby nevysílaly pořady »v rozporu s islámskými a afghánskými hodnotami« a ty, které uráží náboženství či »ukazují proroka a jeho společníky«.

Ministerstvo pro podporu ctnosti a prevenci neřesti, odpovědné za zajištění každodenního respektování islámských hodnot, bylo v době první vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001 obávanou institucí. Tálibán tehdy zakázal televizi, filmy a všechny formy zábavy považované za nemorální. Lidé přistižení při sledování televize bývali potrestáni a jejich přístroje zničeny. Vlastnictví videorekordéru se trestalo veřejným bičováním.

(čtk)