Andrej Babiš prý vymazal levici

Je to jen několik dnů, co se Andrej Babiš chlubil, že zlikvidoval ČSSD a KSČM, protože údajně voliči pochopili, že vlastně on a jeho ANO zosobňují vše, co jim zmíněné strany mohou nabídnout. Měl pravdu v tom, že voliče těchto na levici stojících stran dokázal přetáhnout, ale o likvidaci těchto tradičních stran nemůže být řeč. Položme si otázku: Proč vlastně tradiční voliči šli nakonec volit Andreje Babiše? Protože ve svém programu plně nahradil programové cíle zmíněných subjektů? Nikoli. Tak to není. Důvody hledejme jinde. Podle průzkumů uskutečněných krátce před volbami by se do Poslanecké sněmovny dostaly. Proč však po sečtení hlasů ve volebních urnách tomu bylo jinak? Protože strach z budoucnosti zachvátil tu část společnosti, které pravicová vláda může vzít i poslední pozůstatky z éry socialismu a dala tedy hlas té straně, která přece jen myslí sociálněji než ty, které se dostávají k moci.

Prohrál však vůbec Babiš se svým ANO? Neprohrál. Je vítězem voleb přesto, že proti němu šla celá militantní pravice, která v touze po moci se dokázala sjednotit a tím nabýt vrchu nad vítězným ANO. A levice? Nebyla sjednocená, tlak na ni především z televizních stanic, které, zvláště však Česká televize, se staly sjednocujícím prvkem pravice v útoku na Babišovu vládu a levici jako takovou, dosavadní voliče levice znejistily a ti dostali strach. Někdo se přece musel pravici postavit. Kdo jiný než Babiš? Alespoň tak uvažoval mnohý dosud levicový volič. A kdo nechtěl volit ANO, dal svůj hlas radikálně se tvářícím okamurovcům.

Strach tedy hrál svou hlavní roli. Kdyby nebyl covid, pak situace by byla jiná. Babišův tým ne vše totiž zvládl dobře, a výsledek? Mnozí voliči »sedli na lep« opozičnímu běsnění. Jde však o to, zda Babiš ve svém chvástání to přece jen nepřehnal. Přehnal. Byl vždycky rétor. Zemi totiž ovládl strach a ti, co nežijí z dividend a musí vydělat sami na sebe svýma rukama anebo umem, dali hlas oligarchovi jako k naději.

Připočtěme k tomu také soustavný tlak líčící minulost jen jako černé období, nesvobodu, nedemokracii, nelásku, neperspektivnost, z nichž vznikl guláš, který zakryl pravdu, máme celý obrázek. Jak daleko odtud bylo k tomu, aby levicový volič raději volil zmíněnou naději, i když věděl, že ANO má daleko k sociálně jednajícímu subjektu? Pragmatická prokapitalistická strana, jakou ANO je, totiž pochopila jedno, že s nenávistí se přece jen nedá žít do nekonečna a překročila některé havlovské bariéry. A to se ze strany havlistů nezapomíná. Že by to voliči nevěděli? Vědí. Netřeba je podceňovat. Proto v minulých volbách vyhrála ANO.

Babiš nevymazal zmíněné politické strany. Všeho do času. Jen situace mu nahrála. Zvítězil, ale zároveň prohrál. A s ním i ti, kteří přeběhli zleva a dali mu svůj hlas. To se ovšem týká i těch, kteří Babiše »nemuseli« a podpořili populistické programy třeba Pirátů, Starostů, ODS či dokonce okamurovce. Jen proto se dostala k moci nedemokratická pravice ohánějící se jako štítem demokracií a svobodou, ač k oběma má nesmírně daleko.

Václav ORT, člen VV ÚV KSČM za Královéhradecký kraj