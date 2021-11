Bude lockdown?

Děti školou povinné ho nadějně vyhlížejí, podnikatelé z něj již hrůzou šediví. Prý bude do konce týdne, první spekulace o něm již prosákly na veřejnost v pondělí. Přijde, nebo ne?

Už od začátku týdne platná nařízení mnohým zvedají mandle, když za jídlem, pitím, kulturou, odpočinkem či pohybem můžete jen naočkovaní či po té »strašné« nemoci. Moc se ale nemluví o jednom z důvodů, proč tomu tak je. Jedním z nich je prý snaha udat nakoupená očkování. Já očkovaná jsem a nevidím v tom problém. I když mi vadí, že se z toho dělá velký byznys (z čeho se za posledních třicet let nedělalo, že), očkování pomohlo vytlačit téměř do zapomnění mnoho jiných nemocí. A podle všeho je to zatím jediná jakž takž cesta jak nezahlcovat nemocnice a nechat je fungovat i pro všechny ostatní pacienty. I když tato cesta má mnohá ale…

Tím druhým důvodem, o kterém se nemluví, nebo se prakticky neřeší, jsou testy. Sice již platila několik týdnů před tím nutnost prokazování se »bezinfekčností«, ale mnozí si potvrzení o antigenních či PCR testech pozměňovali, protože papír snese vše a s tiskárnou a počítačem to dneska umí už malé dítě. To je takové to čecháčkovské obcházení nařízení. Jenže i takové obyčejné potvrzení je důležitá veřejná listina a jeho pozměňování je trestáno. Jak? § 348 trestního zákoníku říká: »Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou, kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.« Jenže ruku na srdce, o kolika případech, které se dostaly k policii, před státní zástupce či k soudu, jste slyšeli? Kde není žalobce, není soudce. Podnikatelé většinou nic nehlásí, pokud vůbec kontrolují, policie kontroluje namátkou a většinou vše řeší domluvou. O její účinnosti raději polemizovat nebudu.

A tak se vlastně nic neřešilo a v rámci svobody vyjádření, pohybu a podnikání jsme s počty nakažených a obsazeností nemocnic tam, kde jsme. Roušky v obchodech či MHD na půl žerdi, ruce si nedezinfikuje už téměř nikdo, dál frčí velké kulturní akce, trhy, naplněné obchodní domy, jídlo a pití všude. Ale opatrnost nikde.

Přitom ze začátku se po lidech nechtělo zas až tak moc. Jen určitá vyšší míra opatrnosti, což je stejně omezující jako potřeba držet se s autem na pravé straně. O pravidlech silničního provozu nikdo nepochybuje. Pravidla slušného chování a určité dobou vynucené vyšší hygieny a ohleduplnosti, to je ovšem strašná tyranie. A tak se obávám, že budeme mít, co jsme chtěli. Tedy nechtěli.

Helena KOČOVÁ