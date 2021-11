Ilustrační FOTO - Pixabay

Povinné očkování způsobí ještě větší chaos

Lidé ve věku nad 60 let by se měli proti COVID-19 povinně očkovat. Návrh podpořila vládní rada pro zdravotní rizika. Vláda současně otevřela debatu o povinném očkování některých profesí. Podle předsedkyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné by zavedení povinnosti očkovat způsobilo ve společnosti ještě větší chaos.

Lidi nad 60 let jsou podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii. »Na radě pro zdravotní rizika k tomu padl návrh, který rada podpořila, aby se povinně očkovali i senioři nad 60 let. Z toho důvodu, že je tahle věková kategorie nejvíc ohrožená,« řekl Babiš novinářům před odletem na jednání s premiéry zemí Visegrádské skupiny do Budapešti. »Ministerstvo na tom pracuje. Očekáváme, že nejpozději v úterý dostaneme jasné stanovisko, abychom mohli zahájit logistické přípravy, přípravy IT systémů a tak dále,« dodal.

Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva. Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, Babiš hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, policisté nebo hasiči.

Kampaň příkazů, zákazů a nařízení nefunguje

Komunisté se zavedením povinného očkování nesouhlasí. »Povinné očkování způsobí jediné. Lidé to budou obcházet, budou hledat různé cesty, jak se očkování vyhnout, může to také způsobit vznik černého trhu s covid pasy a v podstatě vytvoříme ještě větší chaos,« řekla Konečná našemu listu. Pokud vláda chce, aby se lidé očkovali, tak by podle ní měla především začít konečně po roce a půl vysvětlovat. »To už není o tom, že nikdo z nás netuší, co pandemie přinese, na to jsme se mohli vymlouvat před rokem a půl, byť i tehdy tady krizové plány existovaly. To, že se na ně současná garnitura vykašlala, je jedna věc, a to, že není schopna činit různá opatření včas, je věc druhá, a dělá to tak celý rok a půl,« dodala Konečná. Zdůraznila, že podle komunistů má očkování zůstat na dobrovolné bázi, nařízená povinnost k ničemu pozitivnímu nepřispěje. »Znamená to selekci lidí, a to je věc, která vykope ještě hlubší příkopy ve společnosti,« uvedla Konečná. Neznamená to podle ní, že by byla odpůrcem očkování, právě naopak, nechala se naočkovat hned, jak tu možnost dostala. Chápe však argumenty lidí, kteří očkování odmítají, a jak dodala, jde o argumenty, které jsou často založené na tom, že lidé nemají dostatek informací. »Vláda, ať už současná, nebo příští, místo toho, aby něco nařizovala, by se měla zcela vážně zamyslet nad tím, jak s lidmi mluvit. Rok a půl je tady kampaň příkazů, zákazů a nařízení a je evidentní, že tahle kampaň nefunguje,« uvedla Konečná.

Kateřina KONEČNÁ.

Nevylejme s vaničkou i dítě

I když nerozumí tomu, že lidé, kteří jsou denně konfrontováni se smrtí a se vším, co může COVID-19 způsobit, se nechtějí očkovat. Dát jim to jako povinnost, podle ní situaci nevyřeší. »To, že jim to nařídíme povinně, může znamenat jediné, že nám z těch oborů odejdou, a to za současné situace může vest ke kolapsu jak zdravotnictví, tak sociálních služeb, a to by byla tragédie,« je přesvědčena šéfka komunistů. Hrozí tak podle ní, že se s vaničkou vyleje i dítě. »Nedělejme něco, co evidentně nikdo nechce. Nestrašme lidi. Dejme daleko víc do toho, abychom jim to vysvětlovali,« dodala.

Že nejde o planou hrozbu, dokládá i vyjádření policejního prezidenta Jana Švejdara. Policie by podle něj mohla ztratit až 10 000 lidí, kteří dosud odmítají očkování. Povinné očkování policistů si nyní neumí představit, uvedl Švejdar.

Rozkol to může způsobit i v řadách zdravotníků a sociálních pracovníků. Zatímco povinné očkování pro ně žádá Česká lékařská komora, odbory jsou v této otázce zdrženlivější. Obávají se reakcí těch zdravotníků, kteří se očkovat nechtějí. Podle Martina Engela z Lékařského odborového klubu je už nyní pracovníků ve zdravotnictví nedostatek, proto je potřeba otázku citlivě zvážit. Šéfka odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková považuje zavedení povinnosti za jednu z legitimních možností, rozhodnutí by ale nechala na odbornících.

Z lidí nad 60 let jsou podle údajů ministerstva zdravotnictví nejvíce proočkovaní senioři nad 70 let, alespoň jednu dávku vakcíny z nich dostalo zhruba 87 procent. Ve skupině mezi 65 a 69 lety je to asi 83 procent, u lidí mezi 60 a 64 lety přibližně 78 procent.

Z vojáků je naočkováno asi 85 procent. Ze zdravotníků měly v polovině roku vakcinaci hotovou zhruba tři čtvrtiny, ze zaměstnanců domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem bylo koncem srpna naočkováno 60 až 65 procent.

Nouzový stav nyní není třeba

Hejtmani se na jednání se zástupci vlády v demisi shodli, že kvůli stavu epidemie COVID-19 není potřeba nyní vyhlásit nouzový stav. Na Twitteru to po schůzce uvedl předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Za vhodnou by považovali úpravu pandemického zákona, aby umožňoval na území postižených krajů aktivovat nutná opatření.

Vyhlášení nouzového stavu nepovažuje za dobré ani Konečná. Současně připomněla, že komunisté od začátku říkali, že pandemický zákon je špatný a problémy nevyřeší. »Kdyby nás tehdy někdo poslouchal, tak úpravou pandemického zákona tak, aby vyhovoval hejtmanům, by se nová Sněmovna nemusela teď zabývat. Jenom se ukazuje absolutní diletantství ať už současných vládních představitelů, tak těch nastupujících,« dodala předsedkyně ÚV KSČM.

Kraje postupně vyjádřily názor, že pokud má být jediným důvodem pro nouzový stav povolání mediků do nemocnic, nepovažují ho za nutný.

(jad)