Rasismus kontra rasismus

Zajímalo by mě, jak dlouho bude lhář tmavé pleti jménem Glen Kamara hrdinou všech antirasistů. Člověk, který loni při vzájemném zápase Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Slavií Praha obvinil stopera Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky, kterou nijak neprokázal, si podle všeho zaslouží soucit, jako by se mu dostalo doživotního příkoří. V duchu tvrzení proti tvrzení byl připodělanou Evropskou fotbalovou asociací UEFA odsouzen Kúdela za údajné rasistické nadávky k rekordnímu trestu a přišel o mistrovství Evropy, kde při své tehdejší formě a výkonnosti mohl Českou republiku dotáhnout dále než »jen« do čtvrtfinále, kde nakonec po heroickém výkonu skončila svou sympatickou pouť.

A vězte, že nyní si ocenění mezinárodní fotbalové federace FIFA za fair play pro rok 2021 může vysloužit gesto podpory, které během rozcvičení před březnovým derby nesmiřitelných skotských rivalů učinil Scott Brown z Celtiku Glasgow směrem ke Kamarovi. Pár dní po duelu se Slavií mířil přes celé hřiště směrem k finskému fotbalistovi tmavé pleti a prohodil s ním pár slov. Je to opravdu taková zásluha? Asi jako ocenit Václava Havla Nobelovou cenou míru za to, že podporoval »humanitární bombardování Jugoslávie«.

Nicméně zpět k fotbalu. Pro porovnání: dalšími nominovanými na cenu fair play jsou lékaři, kteří bojovali o život dánského reprezentanta Christiana Eriksena, jenž zkolaboval během utkání proti Finsku na červnovém mistrovství Evropy. A také italský trenér Claudio Ranieri, který v závěru minulé sezony jako kouč Sampdorie před utkáním s čerstvě mistrovským Interem Milán přiměl své hráče, aby při nástupu na hřiště utvořili soupeři uličku slávy.

Škoda, že nemohu nominovat laureáty i já, a se mnou všichni lidé zdravého rozumu, tváří v tvář zvrácenosti současného světa a jeho myšlení. Možná totiž, že by si cenu zasloužil i sám Kamara za to, že Kúdelu po vyřazení svého týmu fyzicky napadl. Ano, to je nadsázka. Nabízím ale – smrtelně vážně - jiné skutečné adepty ceny fair play.

Jsou jimi šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík a vůbec celý klub z Edenu za to, jak se zastal nesmiřitelného rivala z Letné. Poté, co byly nesmyslně z rasismu obviněny sparťanské děti přítomné na nedávném utkání Sparty s Glasgow Rangers.

Ano, dnes čeká Letenské v odvetě Evropské ligy ve Skotsku peklo. K fotbalu patří. Ale přál bych si, aby byli potrestáni i fanoušci, kteří budou hlasitě pískat na sparťanské hráče bílé pleti. To je přece také rasismus, ne…?

Petr KOJZAR