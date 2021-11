Lidé jako bič proti Rusku a Bělorusku

Lidskost je tomuto systému na hony vzdálená, pokud existuje jen ve vztahu samotných (j)elit nebo »ryzích« zájmů kapitálu. Uprchlická krize na bělorusko–polských hranicích je najednou středem pozornosti. Proč asi a proč zrovna teď?

Parlament ve Vilniusu přijal vyhlášení výjimečného stavu. Má platit v pětikilometrovém pásu u hranic s Běloruskem a zatím na dobu jednoho měsíce. Tento mimořádný výjimečný stav se má vztahovat i na zařízení pro běžence ve městech Kybartai, Medininkai, Pabrade, Rukle a Vilnius. V některých z nich došlo v pondělí k nepokojům a policie musela nasadit slzný plyn. Tady si dovolím poznámku. Kdo informoval v našich médiích, že před několika měsíci litevští celní policisté jednoho mladíka zranili tak, že nepřežil, a také migrantům stříleli nad hlavou ostrou palbou?

V jedněch našich prozápadních nejmenovaných novinách už píšou, že ruská i běloruská média se snaží vykreslit státy Evropské unie jako nelidské, nechávající rodiny s dětmi na hranicích, zatímco běloruské úřady nedělají nic jiného, než že se starají o jejich dobro. Zprávy jsou tak plné záběrů plačících dětí či lidí zasažených slzným plynem, aniž by ukázaly, co jim vlastně předcházelo.

Jeden z mluvčích Evropské komise obvinil běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za gangsterský přístup. Evropská komise zašla tak daleko, že vyzvala mimoevropské země, aby přerušily letecké spojení s Běloruskem.

Uprchlíci jsou především z Afghánistánu, Iráku a z některých afrických zemí. Zajímavé je, že někdo je vyslal prostřednictvím levných letenek do Běloruska, aby měl Lukašenko problém. Migranti si nestěžují na špatné zacházení ze strany úřadů Běloruska, ale na nepřípustný postup polské a litevské strany. Není to tedy Bělorusko, ale Polsko a Litva, které vytvářejí tuto situaci. A osobně se této otázce budu věnovat mnohem více. Podle mne je to účelově nechutný mediální nátlak Západu na Bělorusko a Rusko.

Musíme jasně rozlišovat každý proces individuálně, a to i ohledně uprchlíků. Proti tomu se musíme jasně ohradit. Neznamená to však žádný souhlas s příjímáním uprchlíků. Podmínky a zacházení s lidmi, kteří jsou použiti, nebo lépe řečeno zneužiti jako nástroj Západu pro nátlak na Bělorusko, jsou skutečně nepřípustné.

Roman BLAŠKO