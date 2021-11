Ilustrační FOTO - Wikimedia commons/Haló noviny

Pětiprstá koalice nepřekročila svůj stín

Společnost se musí naučit s COVID-19 žít. Tuto vlnu epidemie už nelze zastavit. Jediné, co se dá dělat, je omezit její dopady a chránit zdravotnický systém před kolapsem. Novinářům to řekl budoucí premiér Petr Fiala (ODS) při představování plánu opatření proti šíření epidemie, který vypracovala pětikoalice.

Fiala zdůraznil, že jde o opatření, která bude koalice prosazovat v dalších čtyřech letech. Hlavním kritériem pro řízení epidemie budou podle něj obsazenost nemocnic, a především jednotek intenzivní péče. »Tuto vlnu už nelze zastavit, jediné, co se dá dělat, je maximálně omezit její dopady,« řekl. Hlavní je podle něj ochránit nemocnice před kolapsem, který by postihl jak očkované, tak neočkované lidi.

Zástupci budoucí vlády vyzvali občany, aby omezili sociální kontakty.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) informoval, že budoucí vláda chce znovu uznávat PCR testy jako covidové certifikáty. Testovat PCR testem by se měli v případě rizikových kontaktů i lidé, u kterých uplynulo půl roku od očkování druhou dávkou. Příští vláda chce rovněž zohledňovat protilátky, mohly by být součástí covidových certifikátů. Platnost certifikátu o očkování chtějí zkrátit na šest měsíců po dvou dávkách a na tři měsíce po jedné dávce Janssen. Epidemii v regionech má řešit krajská hygiena, může omezit počet lidí na akcích.

Členové pětikoalice také zopakovali nutnost důrazu na dodržování opatření. »Sankce jsou již dostatečně vysoké, problém je v množství kontrol a jejich vymáhání,« řekl místopředseda ODS Martin Kupka.

Místo vysvětlování kontroly a tresty

Dlouho očekávaná tisková konference, na které nová koalice konečně představila svou vizi řešení epidemie, dopadla podle místopředsedy ÚV KSČM Lea Luzara nad očekávání špatně. Z vyjádření zástupců nové pětikoalice, kterou Luzar nazývá »koalice pěti prstů«, podle něj vyplynulo, že »tyto prsty se snaží nejdříve vlídnou stranou nabídnout řešení všeho, z druhé strany se ale snaží chytit do ruky hůl a použít ji proti lidem«. Konkrétně mířil na zpřísnění vymáhání sankcí. »Nemyslím si, že trestat občany za to, že nemají dostatek informací a že vláda a politici zanedbali informování občanů, je to správné, co by vláda měla udělat jako první,« řekl Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

»Jediné, co jsme se dozvěděli, je, že předešlí odborníci dělali všechno špatně a jedině jejich odborníci to budou dělat dobře. Toho chtějí dosáhnout represemi, přísnějším testováním, trestáním a větší kontrolou ze strany státu. Nevím, jestli tohle je to správné řešení, co lidé očekávali, já osobně jsem zděšen z toho, co nová vláda připravuje,« uvedl místopředseda KSČM.

Pětikoalice tak podle něj opět staví jedny odborníky proti druhým a občan laik se v tom nemůže vyznat. »Politici této pětiprsté koalice opět nepřekročili svůj vlastní stín a neřeší společně s odborníky aktuální problémy, ale poukazují hlavně na to, že ti minulí odborníci jsou špatní a jediní správní jsou ti jejich,« dodal Luzar.

Jediné, co aktuálně nová vláda nabízí, jsou tak podle něj přísné kontroly a trestání těch, co nedodržují vládní opatření. »Nevím, jestli to vyřeší situaci, ale určitě to postaví lidi proti sobě, a to není dobře. V této situaci potřebujeme spíše pochopení, porozumění a správný postup, který lidé jsou schopni vnímat jako oprávněný, a ne strašit a vyhrožovat,« míní Luzar.

Povinné očkování rozděluje společnost

Válek zopakoval, že je proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny. »Povinné očkování není řešení, ještě více rozděluje společnost,« poznamenal. Pokud budou chtít povinné očkování profesní organizace, například lékaři, stát jim má vyhovět. Do očkování proti COVID-19 se mají podle Válka zapojit všichni praktičtí lékaři. Posilující dávka má být podle něj dostupná všem, a to po pěti měsících od poslední dávky.

Zapojení studentů zdravotnických škol či mediků v nemocnicích má být podle Válka dobrovolné a na základě dohody s vedením škol.

Koalice Spolu a PirSTAN slíbila, že nebude kvůli epidemii COVID-19 plošně zavírat školy. Pětikoalice současně navrhuje prodloužit letos vánoční prázdniny. Začít by měly 18. prosince. Výhledově pětikoalice plánuje větší pravomoci pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygieniky o dalším postupu.

Budoucí vláda si klade za cíl v souvislosti s pandemií zajistit efektivní a rychlé kompenzace pro podnikatele. Vzniknout by měl speciální covid fond.

V krátkodobém plánu boje s epidemií chce nová vláda mimo jiné zlepšit rozdělování pacientů už při nástupu do nemocnice. »A cílit pomoc regionálně do oblastí, kde je problém,« řekl Válek.

V rámci střednědobých opatření chce zlepšit fungování sítě očkovacích míst. Nový kabinet podporuje zkrácení lhůty pro očkování třetí dávkou ze šesti na pět měsíců od druhé dávky.

Z dlouhodobého hlediska je nutné posílit řídicí strukturu státu, aby byl schopen rychle a pravidelně informovat, čemu občané čelí.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vláda v pátek přijme další opatření. Konkrétnější však nebyl. Zdůraznil, že »z covidu se musíme proočkovat«.

