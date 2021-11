Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM na mezinárodní konferenci o bydlení

V Liberci začíná mezinárodní konference o nájemním bydlení pod názvem Dny nájemního bydlení v ČR. Dvoudenní akci pořádá v Multifunkčním sále Krajského úřadu Libereckého kraje Sdružení nájemníků České republiky (SON) ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení, Svazem českých a moravských bytových družstev, Radou seniorů České republiky a dalšími.

Podle předsedy SON Milana Taraby je smyslem konference především podpora nájemního a družstevního bydlení u nás. »V Liberci se sejdeme proto, že tam nyní postavili a předali 114 družstevních bytů bez hypotéky, bez zátěže pro ty lidi, budou to platit v nájmu – a pozor: vešli se tam na 58 000 za metr čtvereční. Přitom v Praze jsou minimálně na dvojnásobku,« vysvětlil Taraba.

První den má být věnován hlavně zahraničním hostům. »Věřím, že někdo z Rakušanů připomene jejich bytovou politiku po válce. Ta totiž platí dodnes. Její součástí je, že z daňové výtěžnosti státu jde 0,8 % HDP na podporu bydlení. Automaticky – žádné neustálé hledání a dohadování. Jsou tam pravidla pro podporu veřejného bydlení, protože to tržní nikdy v životě nemůže pokrýt poptávku – bez regulace to prostě nejde. V Rakousku je venkovské bydlení principiálně vlastnické, protože je zájem tam lidi udržet, mají tam zahrádky a hospodářství, čímž vzniká soběstačnost. Ve městech si například jenom 10 procent bohatých Švýcarů může dovolit vlastnické bydlení. Ale ti si nekoupí byty v panelácích, ti si postaví vilky na krajích měst. Zbytek musí bydlet v družstevních nebo nájemních bytech. U družstevních je spoluúčast a fungovalo to tady už před 160 lety. Tady vzniklo družstevní bydlení. Na našem území, dnes to má celý svět,« připomněl předseda SON.

Dostupné bydlení prioritou

Na pozvání organizátorů se konference účastní také delegace KSČM, kterou vede místopředseda jejího Ústředního výboru Milan Krajča. »Pro komunisty je zajištění dostupného bydlení prioritním programovým bodem. Prosazujeme proto nastartování výstavby veřejného bydlení. Stát se musí stát největším developerem, který bude stavět dostupné a kvalitní bydlení a nabídne ho seniorům, studentům a pracujícím rodinám. Zároveň ale hodláme podpořit právě rozvoj družstevního bydlení. Bytová družstva totiž mají v naší zemi hlubokou tradici. Je správné pomoci jejich rozvoji potřebnou úpravou zákonů i skrze státní půjčky a dotace. Rozhodně se stavíme proti spekulacím s byty a podporujeme proto zavedení progresivního zdanění, které zasáhne spekulanty vlastnící stovky prázdných bytů a naopak sníží daň z nemovitosti drobným vlastníkům. V neposlední řadě pak patří mezi řešení problémů s bydlením také zastropování nájemného,« uvedl pro Haló noviny Krajča.

Milan Krajča.

»Víme, že pro KSČM je otázka bydlení stěžejním bodem programu. Oslovili jsme všechny parlamentní strany i část mimoparlamentních s nabídkou spolupráce a odpověděli pouze tři na levé straně spektra. Spolupráce s poslaneckým klubem KSČM byla výborná, můžu jmenovat například Jiřího Dolejše nebo Květu Matušovskou, ale zmínit musím i tajemnici Vědunku Stuchlíkovou. Podpora je důležitá zejména proto, že SON provozuje poradny, pro seniory bezplatné, na 39 místech republiky,« řekl Taraba.

Stát nemá podporovat investiční bydlení

»Chyba je v tom, že se u nás podporuje investiční bydlení. Ten, kdo má peníze, přece nemá investovat tak, že koupí byt a pronajímá ho dál. Ať si investuje na burze, do cenných papírů a podobně. Jedinou obranou je veřejný sektor,« dodal Taraba. Tak to podle něj funguje v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Holandsku…

»Od roku 1924 zde fungovala Středoevropská bytová politika, měla výrazné sdružení nájemníků, mj. spolupracovalo s komunisty, protože tam byla vůle pomoci lidem. Jediná šance je - a vědí to už v Liberci, vědí to už v Plzni, kde mimochodem bude příští konference - pro nízkopříjmové skupiny lidí, kteří řádně chodí do práce, mají v pořádku péči o děti, stavět byty za 60–80 procent tržní ceny. Tím bude tlak na ostatní majitele bytů, a to je ta bytová politika,« doplnil Taraba.

(zmk)