Nová německá vláda představila priority

Němečtí sociální demokraté (SPD), Zelení a liberálové (FDP) představili koaliční smlouvu o vytvoření nové spolkové vlády, která bude ze dvou třetin umírněně levicová. Dohody o vytvoření vládní koalice dosáhly strany za více než měsíc od zahájení jednání.

Oznámení přichází osm týdnů od voleb do Spolkového sněmu, v nichž zvítězili se ziskem bezmála 26 % hlasů sociální demokraté. Jednání o budoucí vládní spolupráci strany zahájily 21. října. Rozděleno bylo do 22 pracovních skupin, v nichž zasedali experti z každé strany. Koaliční smlouvu musejí schválit sněmy SPD a FDP jakož i vnitrostranické referendum Zelených.

Uzavření koaliční smlouvy otevírá cestu kancléřského kandidáta SPD a nynějšího ministra financí Olafa Scholze do pozice šéfa německé vlády. Poslanci Spolkového sněmu by podle DPA o novém kabinetu měli hlasovat v týdnu od 6. prosince. Po 16 letech by tím skončila éra vlády křesťanskodemokratické kancléřky Angely Merkelové, která v letošních volbách 26. září již nekandidovala a její CDU hlasování hned prohrála!

V prohlášení strany SPD, Zelení a FDP uvedly, že jejich vláda provede komplexní obnovu země a nový start pro Německo, který umožní řešení velkých výzev, jako jsou klimatické změny, digitalizace, zajištění prosperity a sociální soudržnosti.

Pokud jde o jména ministrů a ministryň, Zelení chtějí oznámit své nominace ve čtvrtek. Podle německých médií je téměř jisté, že příštím ministrem financí se stane šéf FDP, jediné pravicové strany v nové koalici, Christian Lindner. Spolupředsedkyně Zelených Annalena Baerbocková by měla vést německou diplomacii a její stranický kolega Robert Habeck logicky ministerstvo pro otázky klimatu a hospodářství. Sociální demokraté by měli mít podle agentury DPA kromě postu kancléře ve vládě dalších šest ministerských křesel, Zelení celkem pět a FDP čtyři.

Na prvním místě klima

A co se změní konkrétně? Strany příští německé vládní trojkoalice chtějí zvýšit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 80 %. Zvýšit by se měl také podíl elektromobility. Do stejného roku má totiž po německých silnicích jezdit nejméně 15 milionů elektromobilů a k dispozici být milion dobíjecích stanic.

Stanovený cíl ohledně podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů je ambicióznější, než mělo Německo dosud, tedy 65 %. Nová koalice hodlá úsilí o ochranu klimatu ještě urychlit, a to mj. rozsáhlejší podporou obnovitelných energií a stimuly k ukončení výroby energie z uhlí a dalších fosilních paliv.

Sledování klimatických cílů se má projevit také v dopravě. Například podíl železnice na nákladní dopravě se má do roku 2030 zvýšit o 25 %, přeprava osob po železnici se má zdvojnásobit. Do konce příštího roku hodlá nová vládní koalice přijmout program ochrany klimatu.

Koalice se dohodla také na řadě dalších reformních kroků v různých oblastech. Například voleb do Spolkového sněmu a Evropského parlamentu by se mohli účastnit už občané po dosažení věku 16 let. Zvýšit se má minimální mzda ze současných 9,60 eur na 12 eur (zhruba 300 korun) za hodinu. Legalizováno má být konopí, jehož prodej dospělým osobám by měl být umožněn ve vybraných obchodech.

Podrží rusko-čínský kurz

V zahraniční politice podle ČTK strany deklarují připravenost ke konstruktivnímu dialogu s Ruskem a chtějí také usilovat o spolupráci s Čínou tam, kde je to možné s ohledem na lidská práva a na základě mezinárodního práva. Turecko považují budoucí vládní strany za důležitého souseda a partnera EU navzdory znepokojivému politickému vývoji v zemi. V tomto smyslu jiná deklarace ani nebyla možná, neboť turecká menšina v zemi tvoří nezanedbatelnou voličskou základnu…

