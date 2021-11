Martin Luther King a Malcolm X v březnu 1964. FOTO - Wikimedia commons

Vražda Malcolma X. Azíz a Islám bez viny

Soudkyně v New Yorku před týdnem zprostila viny dva muže odsouzené za vraždu slavného aktivisty za práva černochů a občanská práva Malcolma X v roce 1965. Očištění 83letého Muhammada Azíze a Chálila Isláma, který už nežije, iniciovala manhattanská prokuratura v návaznosti na nová zjištění o případu. Soudní verdikt přichází po dekádách pochybností o tom, kdo za smrtí Malcolma X stál, napsala agentura AP.

Aktivista s rodným jménem Malcolm Little byl jednou z tváří černošského hnutí za občanská práva. Proslavil se jako mluvčí organizace černošských muslimů Islámský národ, která prosazovala černošský separatismus. Členem skupiny byl více než deset let, ale nakonec se s ní v roce 1964 veřejně rozešel a stal se sunnitským muslimem, kvůli čemuž jej někteří členové Islámského národa měli za zrádce. Dne 21. února 1965 byl Malcolm X ve věku 39 let zastřelen 16 ranami z pistole, když se chystal pronést další přelomový projev během setkání Organizace pro afroamerickou jednotu v divadle Audubon Ballroom.

O rok později byli za vraždu odsouzeni tři muži: Azíz, Islám a Mudžahid Abdul Halim. Poslední jmenovaný vinu u soudu přiznal, tvrdil ovšem, že zbylí dva obžalovaní se atentátu neúčastnili. Azíz a Islám trvali na tom, že jsou nevinní, všichni tři muži nicméně nakonec dostali doživotí. Dvojici, která popírala vinu, nakonec propustili na podmínku po dvou dekádách za mřížemi, Islám v roce 2009 zemřel.

Malcolm X. FOTO - Wikimedia commons

Soudkyně Ellen Bibenová nyní dvěma mužům zrušila odsuzující verdikty v návaznosti na téměř dvouleté vyšetřování jejich právníků a manhattanské prokuratury. Prokurátor Cyrus Vance 17. listopadu t. r. vystoupil s prohlášením, že dvojici se nedostalo spravedlnosti, kterou si zasloužili, a že státní zastupitelství bude usilovat o zproštění viny. Když o den později Bibenová tento postup odsouhlasila, vypukl v soudní síni potlesk, uvádí agentura Reuters.

»Událost, která nás v tento den přivedla k soudu, se nikdy neměla stát,« řekl předtím Azíz. Prokurátor Vance se u soudu omluvil za »porušení zákona a důvěry veřejnosti« v případě vraždy černošského lídra, v němž úřady zatajily některé důkazy. Skutečnosti odhalené při obnoveném vyšetřování podle něj jasně ukázaly, že Azíz a Islám byli odsouzeni neprávem.

Vraždila FBI či CIA?

Vražda Malcolma X je po desetiletí předmětem dohadů, přičemž se dodnes mluví i o možném zapojení Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) nebo Ústřední zpravodajské služby (CIA). Střelec Halim, známý také pod jmény Talmadge Hayer a Thomas Hagan, vypověděl, že černošského předáka zabil kvůli jeho roztržce s Islámským národem. To ovšem mohl být zástupný problém, cílená snaha, kam svést pozornost. Halim rovněž uvedl, že měl komplice, nikdo další už ale v případu souzen nebyl. Od roku 2010 je Halim na svobodě…

Newyorská prokuratura letos v únoru případ znovuotevřela poté, co o to požádala rodina aktivisty. Dcery černošského předáka k výzvě přivedl dopis bývalého policisty právě s tvrzením, že se na vraždě podílely americké úřady.

V úterý přinesla ČTK zprávu, že zemřela Malikah Shabazzová, jedna z šesti dcer Malcolma X. Šestapadesátiletá žena byla nalezena mrtvá ve svém bytě v newyorské části Brooklyn. Policie se domnívá, že jde zřejmě o přirozenou smrt.

