Ilustrační FOTO - Pixabay

Sníží uvolnění ropy z rezerv její cenu?

Spojené státy oznámily, že uvolní ze svých strategických rezerv ropy 50 milionů barelů, aby tak přispěly ke snížení tržních cen suroviny. Oznámil to dnes Bílý dům. Američané postupují v součinnosti s několika dalšími velkými zeměmi, které usilují o totéž. Vysoké ceny surovin totiž ohrožují zotavení ekonomiky z dopadů pandemie. Ropa v reakci nejprve zlevnila, později ale ztráty smazala a její cena zamířila opět vzhůru.

Dodatečná ropa zamíří na trh od druhé poloviny prosince. Část strategických rezerv uvolní také Čína, Indie, Jižní Korea, Japonsko a Británie, upozornili činitelé administrativy prezidenta Joea Bidena. Podle nich je to poprvé, co Spojené státy postupují takto koordinovaně s několika dalšími velkými spotřebiteli ropy.

»Tohle je víc, než předtím naznačovaly zdroje. Otázkou je časový horizont toho uvolnění a jak na to zareaguje OPEC+. Někteří delegáti uvedli, že OPEC+ by mohl na své schůzce příští týden přehodnotit svou strategii, která počítá se zvýšením produkce o dalších 400 000 barelů denně,« řekl analytik německého finančního ústavu Commerzbank Carsten Fritsch. Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.

OPEC a jeho spojenci loni na jaře v reakci na propad ekonomické aktivity způsobený pandemií a související pokles poptávky po ropě výrazně omezili dodávky na trh. Ve druhé polovině loňského roku ale začali omezení těžby postupně zmírňovat a letos v červenci se dohodli, že budou od srpna měsíčně zvyšovat denní produkci o 400 000 barelů denně.

»Pro představu, těch 50 milionů barelů je ekvivalent zvýšení produkce o 1,6 milionu barelů denně na dobu jednoho měsíce, anebo o jeden milion barelů denně na dobu sedmi týdnů,« doplnil Fritsch. »To je docela dost.«

Indická vláda vzápětí oznámila, že v případě Indie půjde o pět milionů barelů ropy. Japonská vláda už v pondělí oznámila, že pracuje na tom, jak uvolnění rezerv ropy zajistit, protože japonské zákony povolují část rezerv použít jen v případě, že je ropy nedostatek, nikoli za situace, kdy je cílem snížit její cenu.

Ropa na světových trzích na oznámení o koordinovaném postupu bezprostředně zareagovala poklesem. Cena termínového kontraktu na severomořskou ropu Brent s dodáním v lednu zakrátko ztrácela více než jedno procento a spadla až na 78,55 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) odepisovala také přes jedno procento a prodávala se za méně než 76 USD za barel. Později ale oba kontrakty ztráty smazaly a ceny opět začaly růst.

Na čem bude záležet

»Hodně bude záležet na tom, kolik z toho je nová ropa a kolik je pouze ropa přečerpaná, která by šla ze strategických rezerv tak jako tak,« upozornila analytička Amrita Senová ze společnosti Energy Aspects. »Navíc spoustu té ropy bude nutné v roce 2022 doplnit. Takže i když to má vliv na dodávky v nejbližším období, u těch pozdějších dodávek je to spíš faktor pro růst cen,« dodala.

Pokud skupina OPEC+ na koordinovaný postup několika zemí zareaguje tím, že s dalším zvýšením produkce plánovaným na leden počká, může tím snahu snížit ceny i zhatit. »Tím by totiž zmizela většina vlivu, který bude mít uvolnění strategických rezerv,« dodala Senová.

Bývalý americký prezident Donald Trump řekl, že Biden se jen snaží uměle snížit vysoké ceny. »Ještě před rokem jsme byli nezávislí, co se energií týče. Teď jsme ponecháni na pospas kartelu OPEC, v některých částech Kalifornie stojí galon benzinu i sedm dolarů a jeho cena se zvyšuje v celé zemi,« poznamenal Trump. »Takhle se řídí země?« položil řečnickou otázku. Na konci října činila průměrná cena benzinu ve Spojených státech 3,39 USD za galon (asi 20 Kč za litr). Benzin je v USA kvůli odlišnému zdanění obecně levnější než v Evropě. Sedm dolarů za galon odpovídá v přepočtu ceně 41,80 Kč za litr.

Brent koncem října vystoupil nad 86 USD za barel, což bylo maximum od konce roku 2018. Na začátku pandemie loni na jaře kvůli ochromení ekonomické aktivity cena suroviny prudce klesla a dostala se k 20 USD.

(ici)