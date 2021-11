Ilustrační FOTO - Pixabay

Farmaceutická strategie jde na ruku farmabyznysu!

Dne 24. 11. Evropský parlament hlasoval o textu farmaceutické strategie pro Evropu. Na textu jsem pracovala od začátku jako stínová zpravodajka a musím říct, že zvlášť po roce a půl života s pandemií COVID-19, jsem tiše doufala, že se poučíme a minimálně opravíme to, co prostě dnes všichni víme, že nefungovalo a nefunguje. Bohužel má víra vyšla naprázdno.

Zpravodajka za Evropskou lidovou stranu spolu se socialisty a frakcí Renew Europe (v ČR zastoupenou hnutím ANO) udělala ze zprávy text, který vyhovuje hlavně firmám z farmaceutického průmyslu, ale neposkytuje žádné cesty do budoucna.

Z textu se úplně vytratila ambicióznost, a to především v oblasti reformy práv z duševního vlastnictví. Jak vevnitř, tak vně EU. Po dvou letech pandemie jsme v podstatě zůstali u stejných výzev, které jsme představili už před pěti lety v rezoluci o přístupu k léčivům v EU. Osobně jsem přesvědčená, že patentová ochrana neslouží a ani by neměla sloužit jako klíčová pobídka pro inovace v tomto průmyslu. Taktéž věřím tomu, že povinné licence by se měly používat častěji. Za dob pandemie to dokonce musí být standard.

Z toho důvodu jsem s dalšími kolegy podala k této zprávě pozměňovací návrh, aby byly tyto aspekty do textu zapracovány. Nesmím zapomenout ani na to, jak se zpráva staví k veřejné podpoře výzkumu léčiv… Jestli nám celá anabáze ohledně vývoje vakcín a jejich dodávek něco ukázala, tak to, že veřejný sektor musí mít větší kontrolu nad podporou, kterou vyplácí farmaceutickým společnostem. Nemůžeme znovu dopustit, aby se zopakovala fraška, kdy vakcíny, jejichž vývoj zaplatili občané ze svých peněz, patří někomu jinému a nám není dovoleno znát ani jejich cenu. Celkově ambice, co se týče nastavení nových pravidel transparentnosti ve farmaceutickém sektoru, v případě cenotvorby, výdajů na výzkum a jejich vyčíslení i zveřejňování výsledků klinických studií, jsou tristní.

Evropský parlament tak schváleným textem zcela rezignoval na jakékoliv hledání řešení a nastavení pravidel. Chápu, že to kolegům především pravicových stran a farmaprůmyslu vyhovuje. Velmi špatná zpráva je to však pro občany a vlády členských států, kteří dál budou jen loutkami ve hře o co největší zisk farmaceutických společností a jejich majitelů. Takto jsem nejen vystoupila na plénu EP, ale také hlasovala. Říkám NE dalšímu kupčení se zdravím občanů. Dost bylo nadvlády nadnárodních korporací!

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně EP