Prezident Miloš Zeman.

Zeman už je v Lánech

Prezident republiky Miloš Zeman dopoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN), kde strávil 46 nocí. Prezident zamířil v sanitním voze do Lán, kde jmenuje novým předsedou vlády Petra Fialu (ODS).

Vojenská nemocnice uvedla, že i nadále doporučuje prezidentovi péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Vzhledem k významnému zlepšení prezidentova zdravotního stavu jeho rozhodnutí ukončit hospitalizaci a věnovat se ústavním povinnostem respektuje. Nemocnice dodala, že Zeman se rozhodl využít zdravotnických služeb v domácím prostředí. Zodpovědnost za péči o něj převzala společnost Senior Home Group. ÚVN jí předala potřebnou zdravotní dokumentaci a ošetřovatelský plán. »ÚVN je připravena v případě potřeby poskytovat prezidentovi republiky Miloši Zemanovi zázemí specializovaného zdravotnického zařízení a nadále bude zajišťovat pravidelné ambulantní lékařské kontroly,« dodala mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Další pobyt v nemocnici kombinovaný s několikadenní propustkou do domácí péče by pro Zemana byl vhodnější. Prezident nicméně projevil přání přesunout se z ÚVN na zámek v Lánech, kde bude mít kvalitní a profesionální ošetřovatelskou péči 24 hodin denně, řekl šéf Zemanova lékařského konzilia a končící rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Vysoce intenzivní medicínskou péči nyní podle něho hlava státu nepotřebuje, v Lánech by měl pod odborným dohledem rehabilitovat a do plného pracovního režimu se vracet postupně. Konzilium by mělo Zemanův stav znovu zhodnotit v první třetině prosince, řekl Zima.

O Zemana bude v každý okamžik pečovat jedna všeobecná sestra. Rozsah péče se může v čase změnit. Sestry jsou očkovány proti onemocnění covid-19, zároveň budou pravidelně testovány antigenními testy. Společnost Senior Home Group také poskytne vrchní zdravotní sestru, která bude na péči dohlížet.

Série schůzek s kandidáty na členy nové vlády začne v pondělí v 15.00, kdy Zeman v Lánech přijme nominanta na ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti)

Ještě předtím se Zeman videokonferenčně zúčastní setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které se koná v Budapešti. S kandidáty na ministry se pak bude Zeman scházet dva týdny, přicházet za ním budou podle abecedního pořadí.

