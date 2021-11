Jarmilka to ví II.

Před nějakou dobou jsem zde psal o dámě v letech, co se svými kamarádkami venčí pejska a všechny se pravidelně zastavují u mě pod balkonem, kde probírají vše, politikou počínaje a neposlušnými manželi konče.

Už zdáli jsem slyšel hlas Jarmilky, kterak nahlas spílá jakési ženštině. »Je to taková divná megera, vždycky koulí těma očima. Chybí jen to, aby jí ukápla slina. Obdivuji jejího manžela. Mít doma něco takového vyžaduje hodně odříkání, asi nemá kam jít anebo musí být masochista.« Ostatní diskutující dámy se velmi ochotně přidávají. Moc jsem toho neslyšel, protože, však to znáte, když diskutují ženy, je to takový zvláštní pel mel, ze kterého jde mužům hlava kolem. Každopádně je už zcela jasné, že ta saň Pekarová to má u těchto dam a nejenom u nich zpečetěné.

Jednou věcí, které jsem si u lady Pekarové všiml, bylo její »koaliční« uklizení na teplé místečko předsedkyně Sněmovny, kde toho, pokud možno, zkazí co nejméně. Co se dá dělat, tak jako pan Rychetský pomohl téhle koaliční slátanině nad vodu, tak část téhle slátaniny pomohla těm ostatním do čela státu.

Na další věc mě musela opět navést Jarmilka. Vláda se údajně snaží předat nám stát v co nejhorším stavu. Lady Pekarová se opět stejně jako několik let v opozici snaží, házet vinu na někoho jiného. Horší je to, že jaksi předem už dává najevo, jak bude tento slátaný kabátek děravý. Myslel jsem, že těmito volbami to skončí, ale opak je pravdou. Babiš může za všechno špatné v Česku a Rusko za všechno špatné ve světě.

Předvolební mazání medu kolem úst skončilo a to by si paní trafikantka měla uvědomit, má sice teplé místečko prakticky bez jakékoli odpovědnosti, ale, jak říká Jarmilka, »dávám té vykulené rok, maximálně dva.«

Můžeme si říci jenom jediné. Uvidíme. Tahle (tedy budoucí) vláda by se měla přestat chovat jako slepec bez své hole a měla by konečně dát lidem ten směr a tu velkou naději, o které tak velkoústnatě hovořila před volbami.

Ještě jeden zajímavý návrh jsem zaslechl. Až nás ta nová vláda zase zavře, není prý lepší nápad než se jít »nažrat« na Karlův most. Aby to prý měli »jednodušší«.

Pavel JÁCHYM