Hlavně, že můžeme klidně spát…

Počátkem týdne jsme se dozvěděli, jak vlastně na tom jsme s bezpečností naší země. Zpráva BIS musela být velmi vzrušující, tedy pro ty, co ji četli, protože pro většinu ostatních je tajná. Hlavně, a to neopomněli její autoři napsat, ruské (především) a čínské zvláštní služby zvýšily v souvislosti s koronavirem svou aktivitu. Dokonce, i to zjistili naši skvělí agenti, že se zapojily do organizování skupin nesouhlasících s opatřeními přijímanými kvůli COVID-19. Sice toto tvrzení v další části, s níž nás seznámila televize, bylo poněkud oslabeno, ale zůstalo »viset ve vzduchu« a jistě každý chytrý stoupenec nové vlády si udělá pro sebe správné závěry. Proto také okamžitě přikvačil pan poslanec Pavel Žáček, bývalý šéf ÚSTRu, a potvrdil, že panu plukovníku Koudelkovi, řediteli BIS, se dostane dalšího pověření, aby dál mohl plnit své »bohulibé«, pardon »demokracii, svobodě a zemi sloužící«, úkoly.

Také kauza Vrbětice byla zmíněna. Prý všechny důkazy směřují k ruským tajným službám. Pro diváka televize byla tato myšlenka doplněná snímky zmaru z Vrbětic. Vše, pochopitelně, dozajista věrohodné. Proto ministr Havlíček odvrhnul všechno, co dosud prosazoval, a přistoupil na koncepci napsanou jinde než v našich dolinách. Zřejmě takový tlak už ani on neustál. To vše za situace, kdy důkazu netřeba, protože by se jinak údajně prozradili informátoři BIS. Proto nezbývá než věřit. Kdyby snad někdo z mocných pochyboval, pak jistě »chápe pro sebe důsledky« takových pochybností. Zvláštní služby se přece nemazlí, jestliže někdo nedodržuje jejich pravidla. Ne, nechci spojovat tato slova s podivnou havárií Alexandra Dubčeka, jenž přece jen vadil svými postoji v »porevolučním období« a mohl aspirovat třeba i na prezidentské křeslo, ani s kauzou lidoveckého předsedy Josefa Bartončíka, který měl naději lecjaké místo tehdy získat svou bezúhonností. Dodnes však mezi některými lidmi rezonují podivné otázky tohoto typu. Jejich stoupencem nejsem, i když chápu, že kvůli nedostatku informovanosti mohou být vysloveny.

Vadí mně však něco zcela jiného. Jak »ve správný čas«, kdy se má jednat o stěžejní záležitost, najednou je tu BIS, aby do cesty hodila nikoli »klacek«, ale »trám«, i když třeba nakonec, jako to bylo v kauze ricin, »střelila kozla«. Stává se tak nekontrolovaným a nekontrolovatelným »Deep state«, jenž vlastně určuje směr politiky. Kdyby ovšem šlo jen o české politické zájmy! Ale když jde o zájmy cizí, mně poněkud vadí. No řekněte. Když se mělo rozhodovat o tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, byl po řadě let »odhalen případ Vrbětice« i se jmény ruských agentů, kteří »vyhodili sklad zbraní do povětří«, když se očekávají reakce ruské strany na různé pražské protiruské akce, je tu najednou sice neúspěšná, ale přece jen kauza ricin, když přerůstají demonstrace proti očkování únosnost, nejde totiž již o Babiše, ale o »klacky pod nohy« budoucí vládě, kterou si také BIS vymodlila, »hodí se do placu« propojení ruských zvláštních služeb s akcemi »antiočkovanců«, řekněte: Není to zvláštní?

Ale nemudrujme: Můžeme přece klidně spát, protože nad námi bdí bdělé oči agentů BIS a za to bychom panu Koudelkovi a jeho týmu měli být vděčni. Proto, ať dál nám vládne pan Koudelka. Nejméně na dalších pět let.

Jaroslav KOJZAR