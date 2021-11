Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Otestují 200 let starý buk

Dendrologové otestují až 200 let starý památný buk rostoucí na náměstí Míru v Krnově, jehož kořenový systém napadl škůdce.

Uvedla to mluvčí města Dita Círová. Zkoušky by odborná firma měla provést ještě letos. Buk lesní na náměstí Míru byl vyhlášen památným stromem v roce 1994. Jeho stáří je odhadováno na 150 až 200 let. Je vysoký 22 metrů, obvod kmene ve výšce 1,3 metru je 374 centimetrů.

»Jelikož se na kořenech stromu řadu let objevuje dřevokazná houba vějířovec obrovský, která má vliv na vitalitu dřeviny, budou provedeny každoroční tahové zkoušky, jimiž pravidelně kontrolujeme rozsah poškození kořenového systému. Hodnota stability vycházející z provedených testů se od roku 2016, kdy byly provedeny poprvé, liší jen v řádech procent, proto předpokládáme, že ani v letošním roce nedojde k radikální změně,« uvedl Dušan Martiník z oddělení komunálních služeb.

Vějířovec obrovský nejčastěji parazituje na kořenech a bázích kmenů přestárlých buků. »Houba způsobuje bílou intenzivní hnilobu kořenů a hrozí riziko vyvrácení dřeviny. Přesto jsem dosud vývrat takto napadené dřeviny neviděl, spíš uschnutí stromu vstoje. Toto bude asi i případ našeho památného stromu,« doplnil Martiník.

Tahová zkouška spočívá ve zjištění mechanického chování stromu. Strom je uměle zatížen pomocí lanového navijáku upevněného buď k jinému stromu nebo k dostatečně těžkému vozidlu. Zatížení se provádí ve dvou na sebe kolmých směrech.

(cik)