Další rekordní nárůst počtu lidí s covidem

Koronavirová epidemie v ČR dál sílí. Ve čtvrtek přibylo 27 717 prokázaných případů onemocnění COVID-19. Je to více než dvojnásobek oproti stejnému dni předchozího týdne a zároveň nové denní maximum od začátku epidemie. V nemocnicích je přes 6000 covidových pacientů.

Rekordní nárůsty prokázaných případů koronavirové nákazy zaznamenaly statistiky za poslední týden třikrát. Poprvé v pátek 19. listopadu, kdy testy odhalily téměř 23 000 případů, podruhé toto úterý s 25 900 případy a potřetí ve čtvrtek.

Celkem za posledních sedm dní prokazatelně onemocnělo 131 700 lidí a od začátku tohoto měsíce 323 600. Za celý říjen to bylo 73 200 případů. Je tak jednoznačné, že epidemie dále nabírá na síle.

Dosluhující vláda Andreje Babiše na situaci reagovala mimo jiné vyhlášením nouzového stavu. Jak už v minulosti několikrát i nyní panují na tento krok rozdílné názory.

Hnutí SPD dokonce na schůzi Sněmovny navrhovalo zařadit nový bod na zrušení nouzového stavu. Pro návrh předsedy SPD Tomio Okamury ale hlasovali prakticky jen poslanci hnutí. »Opatření lze realizovat bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona,« zdůvodnil svůj návrh Okamura. Kritizoval také již dřívější zrušení možnosti využívat negativní testy na koronavirus jako takzvaného covidového certifikátu. »Odmítáme segregaci neočkovaných,« uvedl Okamura, podle kterého vláda »hrubě porušuje práva občanů«. Nouzový stav vláda podle něj v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) postup kabinetu hájil. Pro nově přijatá opatření je podle něho nouzový stav nutný. Řekl, že epidemická situace se vyvíjí nepříznivě. »Pokud v tuto chvíli neuděláme razantní opatření, situace by mohla být do Vánoc kritická,« uvedl. Pokud by vláda nic neudělala, podle Vojtěcha by reálně hrozilo přetížení nemocnic i jednotek intenzivní péče. »Bez omezení sociálních kontaktů není možné situaci zvládnout,« dodal.

Na politické scéně vládne naprostá nepřipravenost

Zavedení nouzového stavu se nezamlouvá ani zástupcům KSČM. Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná našemu listu před časem řekla, že vyhlášení nouzového stavu nepovažuje za dobré. Poukázala na to, že situace by se dala řešit podle pandemického zákona, pokud by však bývalá Sněmovna akceptovala připomínky, které k němu předkládali komunističtí poslanci. Ti od začátku říkali, že pandemický zákon je špatný a problémy nevyřeší.

Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

Konečná připomněla slova Alberta Einsteina, který prohlásil, že definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. »A já mám čím dál větší pocit, že boj proti pandemii COVID-19 tuto definici splňuje dokonale,« uvedla Konečná. »Navzdory tomu, že se potýkáme již s několikátou vlnou, tak na politické scéně vládne naprostá nepřipravenost, média pouští zmatečné informace a znovu a znovu se ukazuje, jak moc chybí jakýkoli plán,« konstatovala předsedkyně KSČM.

Podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové je potřebné, aby nejdříve jednaly krizové štáby jednotlivých krajů a hejtmani případně vyhlásili stav nebezpečí. »Teprve potom je případně možné zavést celorepubliková opatření směřující ke snížení kontaktů mezi lidmi a nouzový stav,« uvedla Marková.

Budoucí vláda Spolu a Pirátů se STAN oznámila, že bude vyhlášená opatření respektovat, podle jejího AntiCovid týmu jsou ale přijímaná ve zmatku. Podnikatelé většinou kroky kritizují.

Posilující dávka zvyšuje ochranu na 90 %

Kabinet v demisi vyhlásil kvůli zrychlování epidemie koronaviru nouzový stav na 30 dnů. Od večera je zakázáno pořádání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Restaurace, bary či kluby musejí zavírat ve 22. hodin. Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících osob, na další hromadné akce 100 lidí. V obchodních centrech si mohou lidé vzít jen jídlo s sebou, konzumace v jídelních zónách je zakázána. Lidé nesmějí na veřejnosti pít alkohol.

Nejhorší epidemická situace je momentálně na východě České republiky. V Olomouckém kraji připadá na 100 000 obyvatel přes 1700 nově nakažených za poslední týden, ve Zlínském kraji 1561 a v Jihomoravském kraji 1474 případů. Naopak nejnižší týdenní incidenci vykazuje Karlovarský kraj s 476 případy na 100 000 obyvatel.

V nemocnicích je podle posledních údajů 6024 pacientů s pozitivním testem na COVID-19, stav 895 z nich lékaři hodnotí jako těžký.

Novým koronavirem se v ČR od loňského března prokazatelně nakazily více než dva miliony lidí. Zemřelo 32 643 z nich. Průměr za poslední týden je 95 úmrtí denně.

Závažnému průběhu onemocnění COVID-19 může zabránit vakcinace. Ve čtvrtek lékaři aplikovali 58 600 dávek očkování, o 7600 více než před týdnem. Celkem bylo dosud podáno 13,27 milionu dávek, z toho 737 000 tvoří posilující dávky. Po třetí dávce očkování se v ČR nakazilo 672 lidí, polovina z nich ve věku nad 65 let. Do nemocnic se dostalo 87 z nich, 17 potřebovalo intenzivní péči. Podle České vakcinologické společnosti stoupá po posilovací dávce ochrana znovu až na 90 procent. Ukončené očkování má v ČR více než 6,3 milionu lidí.

(jad)