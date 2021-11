Slavík, Dimorphos, vysvěcení aneb Protože mohu

Televize umí opravdu připravit zajímavé chvilky. Nedávno jsem se díval tak napůl oka na vyhlašování ankety popularity zpěváků (záměrně nepíšu nic o kvalitě) a zjistil jsem, že jsem jinde - ne proto, že by se mi nelíbili ocenění, ale mnoho jich ani neznám. Tož si budu dál poslouchat to »svoje«…

O něco později jsem sám sebe vyděsil chvíli po probuzení. Ještě trochu rozespalý a bez brýlí jsem automaticky zapnul přístroj a viděl něco jako vesmírnou válku. Po chvíli jsem zjistil, že pánové tvorstva pojali nápad a zahájili misi s označením DART, jejímž cílem je otestovat možnosti ovlivnění dráhy letu planetky nárazem. Z Vandenbergovy základny odstartovala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Do kosmu úspěšně vynesla aparát, který na podzim příštího roku dorazí k binárnímu systému planetky Didymos. Přímým cílem je malý měsíc Dimorphos, který kolem asteroidu obíhá. Náraz rychlostí 6,6 kilometru za vteřinu by měl podle předpokladů vědců oblety tohoto menšího tělesa o průměru kolem 160 metrů pozměnit a tím i ovlivnit trajektorii 780 metrů velkého Didymosu.

Dobrá, asi záslužné a důležité, ale proč v přímém přenosu? A navíc: kdo si osobuje právo někde něco zničit? Co kdyby někde nějaká civilizace opravdu byla a krutě by tento záslužný a důležitý počin pro naši planetu pochopila úplně jinak? Ale to je spíš nadsázka…

Mnohem dříve mě udivila jiná zpráva. Reportáž o stěhování v »nové« Sněmovně, konkrétně o prvním kroku poslanců TOP 09 poté, co jim připadla kancelář po poslancích KSČM. O pár dní později se na webu objevil článek Nejdřív kněze a vysvětit. Poslanci TOP 09 »uklidili« kanceláře po komunistech. To samo o sobě Se také možná dá pochopit, sice je to úsměvné, ale budiž. Mluvil jsem o tom s voličem TOP 09 a ten přiznal, že to bylo primitivní…

Daleko více mě zarazilo, že se na facebookovém profilu města Votice objevil odkaz na tento článek s textem: »Piotr Henryk Adamczyk vystudoval religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a působil jako římskokatolický farář ve Voticích, kde získal ocenění Významný občan Votic. V současnosti působí v Praze a tak pro mě bylo jasné, že očistit naše nové poslanecké kanceláře po Komunistické straně může právě on. Děkujeme, hned se tu dýchá lépe.«

Pak to sice smazali a dali jen na profil Jiří Slavík - starosta, poslanec. Znám ho osobně a čtyři roky jsem s ním »opozičně zastupiteloval«. Vím o jeho antikomunistických názorech, ale spolupracovali jsme na záležitostech týkajících se malého města a tam je to trochu o něčem jiném. Dokonce mě představil při jedné akci tehdejší »pouze« poslankyni, dnes kandidátce na členství ve vládě, Heleně Langšádlové. Málem tehdy dostala kopřivku, když uviděla živého komunistu, o kterém navíc člen TOP 09 prohlásí, že s ním spolupracuje, pronesla něco ve stylu: »No Jiří, to jsem si o Vás nemyslela…« Vysvětlil jí podobnými slovy, že na malých městech je spolupráce o něčem jiném, což ona jako bývalá starostka Černošic musí vědět. Drze jsem se jí zeptal, jak v týdnu hlasovala ve Sněmovně – tehdy byla TOP 09 i KSČM v opozici…

Zkrátka a dobře – musím se vrátit zpět k muzice a připomenout, že jedna z oceněných zpívá: »Protože chci. Protože mohu. Protože je nám dobře, díky Bohu. Protože chci. Protože cítím, že je to správně.« Čím dál tím víc mne udivuje, že toto k mnohým rozhodnutím stačí. Dokud jde jen o již zmíněné situace, je to zatím relativně v pohodě. Ale ono se to děje i v mnohem důležitějších situacích, nad kterými mi jako předsedovi Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR zůstává rozum stát, ale to je na jiný článek…

Zbyšek KUPSKÝ, předseda VSA ČR