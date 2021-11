Daň za svobodu

Vzpomínám, jak jeden z disidentů, Jan Ruml nebo kdo, nám kdysi sdělil, že naše tehdejší problémy, a nebyly tak velké, jako jsou dnes, jsou daní za svobodu. To bylo kdysi. Dnes mnozí, kteří nedodržují vládní opatření, mají také plná ústa svobody. Dokonce jsem zaslechla kritiku na televizní stanice, že vysílání ukazující nemocné je nejen neetické, ale že je to útok na svobodné rozhodování jedince. Přitom nemocných covidem stále přibývá a pro nás zdravotníky tím i peklo. A nejvíce nakažených s těžkým průběhem je z řad těch, kteří se staví proti očkování, těch primitivních Landů a podobných zahlcovačů pošty hygieniků. Jen za čtvrtek bylo odhaleno dvacet sedm tisíc sedm set nových případů a sto dvacet občanů zemřelo s koronavirem. To znamená, že je tomu tak, jako by najednou onemocněla celá Orlová či Kroměříž. Za dobu epidemie by má Soběslav, kde žiji, vymřela jen na koronavirus či s koronavirem třikrát. Tomu ti, kteří se brání očkování, říkají svoboda?

A ono ukazování práce lékařů v nemocnicích, převážení nakažených nebo péče o ně u lůžek je »podpásovka«? Tak to přece je. Když chtějí mít ti neočkovaní svoji svobodu, ať vidí, jak právě oni přispěli k nesvobodě těch druhých, které svou nezodpovědností nakazili. Je, pokud oni sami se nakazí, nelituji. Lituji jen lékaře, sestry, a další nemocniční personál, protože se musí starat o ty, kteří si jejich péči nezasluhují. Většina dnešních nemocných je totiž ze skupiny neočkovaných, těch, kteří kvůli své »svobodě« odmítli sebe i druhé chránit, a proto začínají být zahlceny nemocnice.

A vláda? Strach z těch militantních jedinců, kteří se občas shluknou na náměstích, je tak veliký, že namísto účinného lockdownu přijímá jen méně účinná opatření. Ta odstupující, Babišova, nemá už odvahu plně zakročit. Ta nová, která ještě ani není ustavena, má také strach, protože to, co slibovala, najednou by nemohla dodržet. Fiala musí být šťasten, že se k vládě dostane co nejpozději. Zázračnou metodu na vyléčení koronaviru totiž nemá. Řečmi jej nezastaví a zatím vše zůstává skutečně jen u slov. Ani nařídit povinné očkování se neodváží. Stoupenci »svobody«, kteří pětikoalici zvolili, by ji mohli zase svrhnout, kdyby se pokusila zakročit proti nim nebo jim sáhnout na »jejich svobodu«. Každé opatření je přece proti jejich svobodě. Proto lidé dál musí snášet diktát těch, pro něž svoboda je jejich ego, a druzí? Co jim je do nich?

Kam chceme dojít s takovouto filozofií. »Po nás potopa« už tu jednou bylo. Pokud však nepřijmeme účinná opatření, čeká nás hrůzné pololetí. A to vše z velké části proto, že naši hlasatelé svobody si tu svobodu přivlastnili pouze pro sebe.

Kateřina JIROUSOVÁ