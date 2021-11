Komu se hodí pandemie

A máme, co jsem předpovídala. Omezování. Ne, že bych to chtěla, ale prostě se to za současné situace a současného chování mnohých muselo stát. O to víc mě překvapilo prohlášení budoucí vlády k jejich řešení pandemie. Vlastně nic nového. Ba co hůř, chtějí návrat O-N-P, tedy pro vstup do rizikových míst očkování, nemoc, či jen negativní PCR test. A samozřejmě striktní dobrovolnost u očkování.

Když člověk na jedné straně vidí čísla nakažených a hospitalizovaných, a na druhé straně tyto výroky, přemýšlím, proč to ta budoucí vládnoucí pětka dělá? Že by z populismu? To už přeci nemusí. Nebo neschopnosti? Schopní jsou přeci mnozí z nich úplně všeho. Hlavně když z toho něco kápne.

A pak mi došlo, že zakopaný pes bude asi právě tam. Kde to dnes kape? Všichni odmítači vám řeknou, že přeci v očkování. Vždyť to je ten strašný nucený kšeft, který stát obírá o peníze a lidi o svobodu a zdraví. Ano, je to hanebný kšeft, vakcíny by měly být podstatně levnější, ale ptejme se dál. Kolik stojí stát očkovaní a kolik neočkovaní? Dávka očkování stojí nově 497 korun u Pfizer, Moderna stojí 548 korun, ostatní jsou levnější, ale také – ruku na srdce - méně účinné. Vezmeme-li dvojí aplikaci a poplatek, vyjde očkování jednoho člověka na cca 1500, s třetí dávkou 2000 Kč.

Na druhou stranu jeden PCR test stojí 750 Kč až 1600 Kč, přičemž za odběr je účtováno minimálně 200 Kč z této částky. A PCR test potřebujete jednou za tři dny, pokud chcete někam chodit, nebo jednou za týden pro pendlery. A i levnější antigenní testy si odběrová místa účtují pojišťovnám za 350 Kč, přičemž samotný test stojí do stovky. No není to báječný kšeftíček? Shrneme-li to, tak z veřejného zdravotního pojištění na testování na COVID-19 za jednoho člověka zaplatíme my, plátci zdravotního pojištění a stát z našich daní 25 tisíc korun. To je 12krát více, než kolik stojí očkování. A další testy si platí lidé sami rovnou.

Proto najdete odběrová místa na každém rohu, v každé rušnější ulici, u nákupních center, větších sídlišť a podobně. Tady jsou ty hlavní penězovody, na kterých se tak krásně vydělává pro dobro nás všech. Kdo tato odběrová místa vlastní? Komu ty peníze jdou na ruku? Zkuste to najít.

Samozřejmě i mně vadí to, že například Pfizer neručí za případné následky po vakcinaci, ale proočkováno bylo již tolik lidí, že kdyby skutečně byla vakcína tak nebezpečná, už by se to provalilo a byla by zakázaná.

Jenže i nadále jsou naopak do světa dál vypouštěny hoaxy o očkování a do čela nespokojených lidí se staví mnozí rádoby bojovníci za svobodu. Jen si tak říkám, jestli třeba takoví bojovníci, jako je Landa a spol., byť s ušlechtilými a upřímnými myšlenkami, nefungují spíš jako užiteční idioti. Idioti, díky kterým si jiní slušně mastí kapsy. A ještě se populisticky zaštiťují svobodou, dobrovolností a lidumilstvím.

Helena KOČOVÁ