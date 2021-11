Ilustrační FOTO - Pixabay

Sankce Západu dopadají na ty nepravé

Ekonomické sankce proti nynější vládě Tálibánu v Afghánistánu jsou zdrojem masového utrpení Afghánců, uvedl na začátku tohoto týdne významný představitel Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) s tím, že »zuří« nad touto situací.

Dominik Stillhart, ředitel operací MVČK, to prohlásil na závěr své šestidenní návštěvy v Afghánistánu. »Záběry vyhublých dětí právem vyvolávají výkřiky hrůzy. Když jste na dětském oddělení největší nemocnice v Kandaháru a díváte se do prázdných očí hladovějících dětí a utrápených tváří zoufalých rodičů, je situace naprosto k vzteku. Je to k vzteku, protože všechno to utrpení způsobuje člověk,« uvedl podle agentury AFP. Stillhart zároveň vyzval dárce, ať kreativně vymyslí způsoby, jak zabránit hrozící humanitární krizi, napsala agentura Reuters.

Nepřístupné základní zboží

Organizace spojených národů (OSN) již varovala, že 22 milionům Afghánců, tedy více než polovině populace, hrozí hladovění způsobené vážným nedostatkem potravin kvůli suchu a ekonomické krizi, jež zuří od srpnového převzetí moci radikálním hnutím Tálibán. Mezinárodní finanční instituce zastavily svou pomoc a Washington zmrazil skoro 9,5 miliardy dolarů aktiv afghánské centrální banky.

»S nastávající zimou tyto sankce, které měly potrestat ty u moci v Kábulu, ve skutečnosti zmrazí přístup milionů lidí v Afghánistánu k základnímu zboží, které potřebují k přežití,« varoval Stillhart. Sankce proti bankovnímu sektoru přivedly podle jeho slov ekonomiku do vývrtky a zablokovaly bilaterální pomoc. Vedly také k vyschnutí fondů, které humanitární organizace tolik potřebují. Některé dárcovské země, dodavatelé a banky se obávají porušení rezolucí OSN a problémů s americkými úřady.

Dvě hodiny pěšky do práce

Mezinárodní výbor Červeného kříže podle ČTK požaduje, aby nestranné organizace, které dělají jen humanitární práci, mohly dál fungovat bez problémů. Zvýšil také pomoc Afghánistánu, konkrétně osmnácti provinčním nemocnicím, jejichž zaměstnancům, jichž je 5100, uhradí mzdy. Poskytne jim také vybavení, aby tyto nemocnice mohly příštích šest měsíců fungovat. Platy se ve státních nemocnicích nevyplácejí už měsíce, což znamená, že sestry, které neopustily svá místa, jdou dvě hodiny pěšky do práce, protože si nemohou dovolit dopravu, upozornil Stillhart novináře.

Až tři děti na lůžku

»Každý jednotlivý člověk, se kterým jsem mluvil, ať už šlo o nemocniční personál, pacienty či lidi na ulici, se vážně bojí, jak vyjde s penězi v nadcházejících měsících,« řekl po návštěvě dětského oddělení nemocnice v provincii Kandahár. Na každém lůžku se tu mačkají až tři děti, od srpna a září tu na dvojnásobek vzrostly případy těžké podvýživy, zápalu plic a dehydratace. »Vytáhnout zástrčku, vypnout generátor a zahodit klíč je z mého pohledu recept na katastrofu,« míní o nynější situaci.

(ava)