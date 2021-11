Všichni aktéři pěkně pohromadě…

»Anděl« má svůj kalendář

Slavnostním křtem kalendáře Anděl mezi zdravotníky ukončil ředitel tohoto projektu David Novotný letošní ročník. Do prodejny Knihy Dobrovský přišel vítěz projektu Anděl mezi zdravotníky 2021 Patrice Awonseba Baba Musaha dorazily osobnosti, jejichž fotografie od Jiřího Hermana ml. zdobí stránky kalendáře. Přišli Zuzana Bubílková, Marian Vojtko, Michaela Nosková, Peter Pecha, Michaela Dolinová, Jiří Krampol, Radim Flender, Natálie Grossová, Lenka Špillarová, Ivana Němečková a další. Svou fotku má i dcera prezidenta Kateřina Zemanová či epidemiolog Roman Prymula.

Mezi hosty byla také herečka Veronika Gajerová. »Jsem hodně ráda, že projekt pro zdravotníky vznikl a funguje, protože kdo víc si to zaslouží, než oni. Kalendář si dám do kuchyně, abych ho měla na očích. Je to krásná vzpomínka na Chateau Šanov, kde se to fotilo a na paní Janu Farkačovou, které jsem dělala patronku. Jsme spolu v kontaktu i nadále, dokonce mi velmi pomohla. Bolela mě záda a Jana mě objednala na vyšetření. Opravdu jsme si sedly,« usmívala se Gajerová.

Květnovou stránku kalendáře Anděl mezi zdravotníky zdobí také herečka Michaela Dolinová. »Fotografie jsou skvostné. Já tam mám dokonce ještě i fotku v plavkách. Když ležím, tak v plavkách dobrý, já se umím nastavit, ale jinak je to hezká vzpomínka na léto,« řekla Dolinová, která nově nazkoušela komedii Nejstarší řemeslo. »S kolegyněmi Švandovou, Macháčkovou, Gajerovou, Slavíkovou a Zawadskou hrajeme letité prostitutky. Tyto dámy se rozhodnou, že inovují své povolání. Hledí více na marketing, PR a začnou uvažovat tržně. Původně je komedie od amerického autora napsaná pro osmdesátileté herečky, ale já jsem sáhla do mladších ročníků. Chci, aby mi ty holky taky něco vydržely a mohly jsme hru hrát hodně dlouho.«

Peter Pecha a úřadující Anděl mezi zdravotníky Patrice Awonseba Baba Musah

Nosková v bezpečí…

Těhotná Michaela Nosková se na křtu cítila v bezpečí. Vždyť byl přítomen vítěz Anděla mezi zdravotníky, a to je gynekolog a porodník. Na Míše těhotenství není vůbec znát. »Je to tím, že pravidelně cvičím. Neujedu už sice hodinový spinning, ale třicet minut zvládám a pořád posiluji zadek, nohy. Mám sice malé břicho, ale funím stejně jako s velkým břichem, je mi stejně blbě, v noci se nemohu otočit na posteli, nemohu si zavázat boty,« smála se spokojená Nosková, která ještě dohrává některá představení v divadle. »Odehraji ještě pár představení, odzpívám adventní koncerty, pokud budou, a už budu mít klid. Mám porod nahlášený v porodnici v Podolí, ale kdybych náhodou jela narychlo, tak do Mělníka to mám čtvrt hodiny.«

Letošní vítěz Anděla Patrice Awonseba Baba Musah, lékař Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, měl na tváři úsměv, který nikdy nemizí. »Fotky jsou výborné, už jsem je viděl v počítači, ale na papíře to vynikne úplně jinak. Zářím tam jako sluníčko. Týdny po vítězství byly hodně náročné, najednou jsem byl středem pozornosti, což nemám moc rád. Pak jsem si zvykl. Poznávají mě i pacientky a občas chtějí autogram,« smál se sympatický doktor, který se těší na vánoční návštěvu rodné Ghany. »Vánoce budu slavit v jedné české rodině a hned potom odlétám do Afriky. Tam vánočné dárky neřešíme, ale maminka má zničený telefon, tak jí přivezu nový. Kalendář Anděla samozřejmě vezu také.«

(mac)

FOTO – Anděl mezi zdravotníky