Ruská podpora Srbů

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil Srbsku nadále dodávat plyn za podmínek příznivých pro tohoto jeho spojence. Bělehrad bude další půlrok jako dosud platit 270 dolarů (6200 Kč) za 1000 metrů krychlových. Ruský prezident to ve čtvrtek uvedl po setkání se svým srbským protějškem Aleksandarem Vučičem v Soči.

Ruský energetický gigant Gazprom očekává, že jeho průměrná cena plynu v Evropě bude více než 300 dolarů za 1000 metrů krychlových. Vučič Moskvu v říjnu požádal o »příznivou« cenu plynu, který se v uplynulých měsících vyšplhal na maxima poté, co po pandemii ožila globální poptávka po této surovině. »Najdeme řešení, které by bylo rozhodně přijatelné pro naše srbské přátele,« řekl Putin na začátku jednání ve své černomořské rezidenci v Soči. Dodal, že doufá, že nová smlouva o nahrazení stávající dohody, jež vyprší koncem roku, bude podepsána rychle. TASS minulý týden uvedla, že Vučič se snažil na příštích 10 let nakoupit asi tři miliardy metrů krychlových ruského plynu ročně. Tím by Srbsko téměř pokrylo svou spotřebu této suroviny.

Srbsko formálně usiluje o členství v EU. Odmítlo ale s Unií sladit svou zahraniční politiku a posiluje spojenectví s Ruskem a Čínou. Námětem jednání prezidentů byly hlavně ceny plynu a elektrické energie. Putin ale také řekl, že Rusko bude dále neochvějně podporovat Srbsko v konfliktu s Kosovem. Vučič vyzdvihl úzké vazby mezi Srbskem a Ruskem, a zdůraznil vysokou úroveň obranné spolupráce. Kosovo vyhlásilo jednostranně nezávislost v roce 2008, Srbsko ji neuznalo.

(ava, čtk)