Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda se chystá rozhodnout o obnovení příspěvků na mzdy z Antiviru

Vláda se chystá příští týden rozhodovat o obnovení výplaty jednoho z příspěvků na mzdy z programu Antivirus. Firmy s omezením výroby a služeb by mohly znovu dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29.000 korun. Ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD) ČTK sdělila, že poskytování tohoto příspěvku s označením B by kabinet mohl schvalovat případně už v pondělí. Odbory a zaměstnavatelé obnovení příspěvku už dřív požadovali. Podle evropských pravidel je možné podporu firmám poskytovat do konce června příštího roku. Zatím se z Antiviru vyplatilo přes 50 miliard korun.

Počty nových případů nákazy koronavirem jsou v Česku teď rekordní. V nemocnicích přibývá pacientů, a to hlavně neočkovaných. Babišova vláda v demisi vyhlásila od 26. listopadu na 30 dní nouzový stav, platí některé zákazy a omezení. Podnikatelé si stěžují na pokles tržeb. Kabinet v demisi se v týdnu shodl na tom, že vedle dalších kompenzací obnoví i vyplácení příspěvku B z programu Antivirus.

Příspěvek B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Dosud se z Antiviru vyplácí příspěvek A pro lidi v karanténě. Pokrývá firmám 80 procent náhrady mzdy do 39.000 korun. Zatím je schválený do konce roku. Dřív se poskytoval ještě příspěvek A+, kdy stát hradil celé mzdy s odvody do 50.000 korun v provozech, které vláda nařídila uzavřít.

Podle analýzy ministerstva práce k 10. srpnu získalo z Antiviru podporu téměř 74.300 firem na výdělek či náhradu mzdy pro milionu zaměstnanců. Výdaje dosáhly téměř 50,18 miliardy korun. Do příspěvků B na náhrady při omezení výroby a služeb putovalo 18,15 miliardy korun. Mzdy v zavřených provozech vyšly na 21,17 miliardy a náhrady pro lidi v karanténě pak na 10,86 miliardy. Podle ministerstva zhruba pět procent celkových výdajů pokryly evropské dotace.

ČTK žádala po ministerstvu aktuálnější údaje o čerpání podpory, než nabízí analýza s daty ze srpna. Tiskové oddělení ale odpovědělo, že aktuální údaje jsou v analýze.

O obnovení příspěvku B jednala už v polovině října tripartita, a to kvůli omezování výroby v automobilovém průmyslu kvůli nedostatku čipů. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se tehdy shodli na využití této podpory z antiviru Antiviru pro automobilky a jejich dodavatele. Babišův kabinet pro ně ale program dosud nespustil. V EU bylo potřeba vyjednat výjimku pro jeden sektor. Nyní se má podpora obnovit plošně.

Podle evropských pravidel bylo možné poskytovat firmám v unii podporu jen do konce letošního roku. Evropská komise ale takzvaný dočasný rámec 18. listopadu už pošesté prodloužila, a to do konce června příštího roku. Navýšila i maximální částky, které je možné firmě poskytnout. Zavedla nově podporu investic a solventnosti. Členské země budou moci také přeměnit vratné záruky či úvěry na granty.

(čtk)