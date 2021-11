Ilustrační FOTO - Pixabay

Kvůli variantě omikron omezují vstup na své území další země

Austrálie, Thajsko, Omán, Slovensko a Maďarsko se přidaly k zemím, které kvůli nové variantě koronaviru nazvané omikron omezují cestování do některých afrických zemí či vstup lidí z těchto států na svá území. První případy nové mutace pak oznámily Británie, Německo, Itálie a podezření na novou mutaci je také v Nizozemsku a Česku. Světová zdravotnická organizace (WHO) novou variantu v pátek označila za znepokojivou. Vláda Jihoafrické republiky, která o ní ve čtvrtek jako první informovala, si stěžuje na omezení cest a považuje je za neopodstatněná.

Mluvčí WHO Christian Lindmeier v reakci na uzavírání hranic kvůli variantě omikron jménem organizace doporučil přijímat opatření, která se opírají o vědu. Zdůraznil, že vůči cestovním restrikcím existují výhrady. Jihoafrický ministr zdravotnictví Joe Phaahla označil omezení cest za neopodstatněná. Zatím podle něj není jasné, zda je nová mutace nakažlivější než jiné. JAR podle ministra jedná transparentně a zákaz cestování je v rozporu s normami a standardy WHO. Vláda JAR uvedla, že země je trestána za za to, že na novou variantu koronaviru upozornila. "Skvělé vědě by se mělo tleskat, a ne ji trestat," upozornil kabinet.

Řada států, již dříve reagovala na výskyt nové mutace zpřísněním podmínek vstupu na svá území, případně zrušením letů z těch regionů, kde se nová varianta už objevila.

Izrael zakáže na dva týdny vstup do země všem cizincům. Příjezdy do svých zemí v různé míře omezily i další země například Nizozemsko, Itálie, Francie, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Německo, Švýcarsko USA, Kanada, Brazílie, Rusko ale i Česko. Do ČR je omezen vstup z osmi afrických států.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a ministerstvo zahraničí vydaly doporučení pro občany USA, aby necestovali do osmi zemí v jižní Africe. Rozhodnutí přišlo poté, co Bílý dům oznámil nová cestovní omezení kvůli variantě koronaviru nazvané omikron.

Britský ministr zdravotnictví Sajid Javid oznámil, že Británie odhalila dva případy varianty omikron. Jsou vzájemně propojené a mají souvislost s cestováním na jih afrického kontinentu. Úřady nyní provádějí další testy a také trasování případných kontaktů.

První dva případy nákazy koronavirovou variantou omikron byly potvrzeny také v Německu. Nakažení přiletěli 24. listopadu do Mnichova z jihu Afriky a jsou nyní v izolaci, informovalo ministerstvo zdravotnictví spolkové země Bavorsko. Další podezření na nákazu se prověřuje v Hesensku. Varianta omikron byla odhalena rovněž v Itálii, a to u cestujícího, který se vrátil z Mosambiku, sdělil Italský zdravotnický ústav.

O podezření na výskyt nové varianty koronaviru informovala také Česká republika, kde jedna z laboratoří ověřuje možný výskyt omikronu. Premiér v demisi Andrej Babiš na twitteru napsal, že prověřovaný vzorek patří ženě, která se vrátila z Namibie přes JAR a Dubaj, je očkovaná a má lehký průběh nákazy.

Nizozemsko oznámilo, že přes 60 cestujících, kteří v pátek přiletěli ve dvou letadlech z JAR do Amsterodamu, má koronavirus. Podle nizozemských zdravotnických úřadů jsou mezi nimi pravděpodobně i případy varianty omikron.

Spojené arabské emiráty uvedly, že v zemi dostalo první dávku vakcíny proti covidu-19 už 100 procent z těch, kdo mohou být očkováni. Tamní ministerstvo zdravotnictví podle agentury AFP tvrdí, že jde o světové prvenství.

Varianta omikron se mimo jiné již objevila v Botswaně, Hongkongu, Izraeli a v Evropě první detekovaný případ oznámila v pátek Belgie. Omikron vykazuje mnoho mutací, které podle vědců možná vedou ke snadnějšímu přenosu. Podle WHO však potrvá ještě týdny, než bude jasné, jaké konkrétní důsledky mutace mají. Předběžné poznatky ukazují na zvýšené riziko reinfekce ve srovnání s jinými znepokojivými variantami. Přívlastek "znepokojivá" si dříve vysloužila rovněž nyní převládající varianta delta.

(čtk)