Mýty kolem očkování

Odpůrci očkování a karantény mluví dnes o údajném zdravotnickém teroru a o velkém očkovacím podvodu. Vakcíny jsou prý nanic, i očkovaný může přenášet koronavirus, sem tam zemře na COVID-19 i člověk proti koronaviru očkovaný.

Předně, pokud někdo mluví o zdravotnickém teroru v souvislosti s přijímáním, podle mého názoru, nedostatečných a hlavně částí občanů nerespektovaných karanténních opatření, pak klade svou osobní zvůli nad právo na zdraví a nad právo na život, včetně toho svého. Chápu, že poctivého liberála z takové argumentace jímají mdloby, protože poctivý liberál ví, že jako občan má sice práva, ale také povinnosti, v první řadě neohrožovat druhé. Podobně uvažuje poctivý socialista a poctivý konzervativec. Ignoranti karanténních opatření tak ale bezostyšně činí, o zvrhlé morálce demonstrujících za svobodu zabíjet nemluvě. Ignoranti karantény mají největší zásluhu na již více než 32 000 občanů předčasně zemřelých s koronavirem a množství dalších občanů, které nejspíš stihne stejný osud.

Na druhém místě je boj proti karanténě ze strany nesmiřitelné opozice (nejen mnohé pravicové politické strany, ale také řada umělců, novinářů, některých lékařů a soudců, kteří svévolně ruší přijatá karanténní opatření s tím, že svoboda občana je důležitější než právo na život a na zdraví a že na bezpočtu zbytečně zemřelých s koronavirem nezáleží atd.).

Teprve na třetím místě je končící Babišova vláda ANO 2011 – ČSSD, jejíž největší chybou bylo, že neuměla ve věci pandemie s veřejností srozumitelně komunikovat a před různými tlaky opozice, »hlubokého státu« i »ulice« nejednou trestuhodně ustupovala.

Šéfové výrobce očkovacích vakcín, zvláště pak firmy Pfizer, by se měli zodpovídat z vícenásobného podvodu, a to z klamání zákazníků ohledně účinnosti vakcíny COVID-19 a uvádění zákazníků v omyl ohledně vedlejších účinků, které vakcíny mohou způsobit.

Skutečnost, že účinnost vakcíny Pfizer nečiní více než slibovaných 90 procent, ale spíše jen 70 procent, svědčí sice o nekalých praktikách výrobce a nebetyčné nekompetentnosti či prodejnosti Evropské lékové agentury EMA (té, která nepovolila Sputnik V a svou arogancí odradila Číňany od snah o registraci vlastních vakcín v EU, i za cenu zbytečné smrti mnoha tisíc občanů EU), ale ještě neříká, že je chyba vakcínu Pfizer aplikovat. Chybou jistě bylo vyvolávat nereálná očekávání. Ve jménu páchnoucích kšeftů, jak jinak.

Druhým zklamáním je, že ochranný účinek očkování vakcínou Pfizer zřejmě vydrží jen asi půl roku, tj. mnohem kratší dobu, než slibovali, posuzováno obsahem protilátek v krvi. Možný vznik tzv. buněčné imunity je dosud nedostatečně prozkoumán.

Konkrétní čísla

Jaká jsou konkrétní čísla? Podle Miloše Volemana, místopředsedy Lékařského odborového klubu a lékaře z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, sice nikdo neočekával tak velký současný růst nově nakažených koronavirem, ale je třeba vzít v úvahu, že proti loňskému podzimu jsou karanténní opatření podstatně mírnější, účinnost očkování klesá mnohem rychleji, než se předpokládalo, a nové mutace viru jsou mnohem infekčnější než původní koronavirus. V týdnu 8. až 14. 11. 2021 měl být průměrný věk hospitalizovaných ve Vinohradské nemocnici 68 let, přičemž u očkovaných to bylo 78 let a u neočkovaných 63 let. Pacientům, kteří potřebovali jednotku intenzivní péče, bylo mezi očkovanými průměrně 82 let, mezi neočkovanými 62 let.

Srovnání dat Česka a Irska mezi 1. zářím a 7. listopadem 2021 ukazuje srovnatelný počet nově zjištěných koronavirem infikovaných osob, ale rozdílný vývoj počtu osob hospitalizovaných s COVID-19. Zatímco v Irsku, kde je aspoň první dávkou očkováno 94 procent občanů starších 18 let, je počet s covidem hospitalizovaných občanů stabilní, v Česku (jen 71 procent očkovaných) v posledních týdnech tento indikátor vyrazil prudce vzhůru a dnes několikanásobně převyšuje počet hospitalizovaných v Irsku, v obou případech v přepočtu na milion obyvatel.

Miloš Voleman se vyjádřil i k možnosti přenosu koronaviru očkovanými lidmi na druhé lidi. Možné to prý je, ale pravděpodobnost je řádově menší než u osob neočkovaných. Testování očkovaných osob, které nevykazují příznaky onemocnění COVID-19, nepovažuje za reálné a smysluplné.

Jistě, čísla se budou lišit týden od týdne, nemocnice od nemocnice a stát od státu, ale závěr je zřejmý. I když nám z politických důvodů nekompetentní Evropská léková agentura EMA nepovolila nejlepší vakcínu proti koronaviru ruský Sputnik V (má naprosté minimum negativních vedlejších účinků), má smysl se očkovat i převážně americkou vakcínou Pfizer. Pro sebe, pro své okolí, pro pandemií vyčerpané lékaře a zdravotní sestry v nemocnicích i pro společnost. Šíření nebezpečné infekční nemoci je i v ČR stále trestným činem. Že ho stát nevyužívá, je jiná věc. Nesmí se pak divit, že ho mnozí neberou vážně.

Jan ZEMAN