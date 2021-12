Kdo má pravdu?

Jednou z nejdůležitějších otázek dneška je zajištění základních sociálních jistot pracujících. Na tom je shoda. Diskuse se vedou nad tím, jakými formami a metodami, v jakém rozsahu a míře sociální jistoty zajistit. Globálně, diferencovaně, plošně či dle zásluh?

Otázka je závažnější o to, že finanční naplňování jednotlivých přístupů se liší v řádech stovek miliard korun, které společnost nemá, resp. pouze za cenu brutálního zadlužování. Naši relativně vysokou životní úroveň si předplácíme bídou našich dětí. V tom se bohužel naše politické síly vzácně neodpovědně shodují.

Karel Marx psal o »množství, kvalitě a společenském významu práce« jako o jednom ze základních kritérií socialistické společnosti. Nikoli o zjednodušujícím pojetí »stejnosti«, nivelizaci, popření zásluhovosti, které stojí dlouhodobě v pozadí mzdové a platové politiky vlád. Někdy i za aktivní pomoci zákonodárců za KSČM.

Bez dalšího stačí připomenout »oblíbené« bezkonfliktní a mimořádně populistické tzv. plošné zvyšování příjmů, které plynule a bez povšimnutí prohlubuje reakční nivelizační tendence, což zákonitě vede ke snižování výkonnosti a potlačování iniciativy pracujících.

Ostatně co to je – stejná práce? Stejná kvalifikace a stejná délka praxe, které rozhodují o zařazení do platových tříd a skupin? Nebo je stejnou prací srovnatelná výkonnost? Pak je namístě otázka, proč při stejné kvalitě a výkonnosti mají jejich nositelé odlišné hodnocení podle formálního a mechanického kritéria dosaženého vzdělání a let praxe? Je snad řešením nepochopitelný a fatálně subjektivní systém osobního ohodnocení, případně ad hoc daných nejrůznějších příplatků?

Kam se poděl Marxův princip sociální spravedlnosti? Je skutečně účinnou cestou zvýšení iniciativy, zainteresovanosti a motivace snižování pohyblivé složky příjmů dokonce při zvyšování garantovaného základu odtrženě od skutečně odvedeného výkonu, od úrovně produktivity práce? Dodejme ještě problém peněžního a nepeněžního plnění, především silně zkreslující a pokřivující funkce tzv. benefitů, pokládaných státními zaměstnanci za automatickou součást platů na rozdíl od jejich selektivního poskytování v soukromé sféře.

Nastolit skutečnou spravedlnost v příjmové politice za vlády kapitálu s jeho ziskovým stimulem a snižováním hodnoty pracovní síly není možné. Jsou sice výjimky u kapitálem chráněných státních zaměstnanců. Jim ovšem na dělníkovi od montážního pásu nezáleží. Pak jsou zde odbory, které však přestaly být politicky neutrálním obhájcem zájmů pracujících.

Marx k tomu dodává: »Jedině když se opřeme o řešení ekonomických problémů, můžeme dosáhnout politických korekcí.« To by mělo být základním vodítkem ekonomického programu pro květnový sjezd KSČM.

Ladislav ŠAFRÁNEK