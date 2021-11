Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Třikrát více migrantů

Do Británie už letos na lodích připlulo třikrát více migrantů než za celý loňský rok. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra to píše BBC. Letošní bilance už překonala 25 700 nelegálních vstupů na britské území přes moře. Nejčastěji migranti připlouvají přes Lamanšský průliv z Francie. Loni za celý rok tudy připlulo 8469 lidí.

Počty lidí, kteří se nelegálně snaží dostat z Francie do Británie, stoupají a jejich příliv je předmětem sporu mezi Paříží a Londýnem. Britské ministerstvo vnitra situaci označilo za »globální migrační krizi«. Francie podle něj dostatečně migrantům nebrání v odplouvání z pobřeží Francie. Přístup Paříže je podle Londýna nepřijatelný. »Britská veřejnost už nechce vídat lidi, kteří umírají při pokusu o překonání Lamanšského průlivu, zatímco bezohledné zločinecké gangy profitují z jejich neštěstí. Náš nový imigrační plán napraví rozbitý systém, který podporuje migranty, aby se vydali na nebezpečnou cestu,« uvedl mluvčí britského ministerstva vnitra.

Útlum na jiných cestách

Připomněl tak skutečnost, že při cestě přes moře do Británie každý rok několik migrantů utone a stovkám jich z ledové vody musí pomáhat záchranáři. Zatímco nelegální plavby lodí přes průliv, který má v nejužším bodě 34 km, jsou stále častější, další způsoby nelegálního cestování do Británie zaznamenaly letos spíš útlum. O azyl v Británii od loňského do letošního června požádalo 31 115 lidí, o čtyři procenta méně než v předchozích dvanácti měsících. Jedním ze způsobů, jakými chce britská vláda zastavit nebezpečnou migraci přes průliv, je změna zákona. Za riskantní plavbu by migrantům mohl hrozit i doživotní trest vězení.

(ava, čtk)