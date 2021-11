Katalánský expremiér Carles Puigdemont. FOTO - Wikimedia commons

Puigdemont stále bez poslanecké imunity

Katalánský expremiér Carles Puigdemont zůstane i nadále bez europoslanecké imunity, které jej kvůli žádosti Španělska o jeho vydání k trestnímu stíhání zbavil Evropský parlament. Puigdemont a další dva separatističtí politici Toni Comín a Clara Ponsatíová v říjnu už podruhé požádali Tribunál Evropské unie o dočasné navrácení imunity. Soud ale v pátek jejich žádost opět zamítl.

Puigdemonta a jeho kolegy z europoslaneckých lavic zbavil parlament imunity v březnu. Katalánští politici se kvůli tomu obrátili na unijní soud, který jim sice nejprve v červnu vyhověl, o měsíc později však své rozhodnutí zrušil. Někdejší šéf katalánské separatistické vlády, který dlouhodobě pobývá v Belgii, byl pak v září krátce zadržen na italském ostrově Sardinii.

Soud důkazy neuznal

V říjnu se Puigdemont znovu obrátil na soud, údajně s novými důkazy o tom, že hrozí jeho vydání do Španělska. To by podle unijní justice nemělo nastat dříve, než unijní soud na žádost Španělska rozhodne o osudu evropského zatykače vydaného v Madridu. Místopředseda tribunálu v pátek konstatoval, že Puigdemont nedokázal, že by jej úřady Belgie či dalších států chtěly vydat do Španělska dříve, než unijní soud rozhodne o podstatě celého případu. Proto podle pátečního verdiktu není dočasné vrácení imunity potřeba. Trio politiků se podle závěrů soudu může bez problémů účastnit plenárních zasedání Evropského parlamentu v belgickém Bruselu i ve francouzském Štrasburku. Tam přitom Carles Puigdemont nejezdí, protože se obává, že ho francouzská policie zatkne.

Zatím neúspěšné úřady

Carles Puigdemont, Toni Comín a Clara Ponsatíová odešli do zahraničí, aby se vyhnuli stíhání ze strany španělské justice v souvislosti s uspořádáním referenda o nezávislosti Katalánska, které se konalo v roce 2017. Španělské úřady se poté usilovně snažily o vydání Puigdemonta z Belgie, ale doposud byly neúspěšné.

Na zmíněnou trojici se nevztahuje milost, kterou na konci června španělská vláda udělila devíti katalánským politikům, kteří si ve vězení odpykávali dlouhé tresty kvůli uspořádání referenda o nezávislosti z roku 2017, které Madrid označil za neústavní.

(ava, čtk)