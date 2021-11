Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Fiala jmenován premiérem

Předseda ODS a politolog Petr Fiala se sedm týdnů po sněmovních volbách stal předsedou vlády. Prezident Miloš Zeman sedmapadesátiletého lídra koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s Piráty a Starosty jmenoval v 11.00 za přísných hygienických opatření na zámku v Lánech.

Zvláštní podobu ceremonie ovlivnilo Zemanovo onemocnění COVID-19. Prezident v krátkém projevu uvedl, že dál počítá s rozhovory s kandidáty koalice na ministry. Sérii schůzek, které by měly skončit k 13. prosinci, zahájí Zeman jednáním s předsedou Pirátů a kandidátem na vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivanem Bartošem.

Ceremoniál jmenování se měl uskutečnit již v pátek, Hrad ho však musel odložit kvůli čtvrtečnímu pozitivnímu testu prezidenta. Zeman se pak musel na dva dny vrátit do Ústřední vojenské nemocnice, kde byl od 10. října hospitalizován. Do Lán ho sanitka znovu odvezla v sobotu odpoledne. Kvůli nákaze byli politici odděleni průhlednou stěnou, později spolu hovořili prostřednictvím videokonference. Jmenovací dekret podepsal prezident v předstihu tak, aby mohla být listina desinfikována. O neobvyklém jmenování v Lánech referovaly zahraniční agentury i další média.

V krátkém projevu ihned po jmenování Fiala slíbil vládu, která provede ČR složitou aktuální situací a která uskuteční potřebné změny pro budoucnost. Na první tiskové konferenci ve funkci vyzval občany k zodpovědnosti vůči sobě i bližním, poprosil ty, kteří dosud nemají vakcínu proti COVID-19, aby se nechali očkovat, a poděkoval zdravotníkům za jejich práci. Mezi prioritami pro nejbližší dobu jmenoval změnu státního rozpočtu pro příští rok, reakci na inflaci a rostoucí ceny energií. Mezi dlouhodobými cíli vlády zmínil důchodovou reformu či změny ve vzdělávání a infrastruktuře.

Řešení nejsou Fialova silná stránka

»Je první adventní neděle a mnozí zapalují svíčku naděje… obavám se však, že naději nemůžeme čekat od jmenování nového premiéra naší země,« konstatovala předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná. »Kromě oslav po volbách v duchu toho, že budou vládnout ti správní, premiér nepřišel s ničím. Ke covidové krizi, která sužuje naši zemi, mlčí. Řešení energetické krize bez nápadu. O lidech, které si do vlády vybral, ani nemluvě. Prostě kritizovat umí každý, ale pokud někdo chce být premiér, měl by umět víc. Fiala nás dva měsíce svými kroky přesvědčuje o tom, že řešení není jeho silná stránka!« připomněla Konečná.

Kateřina KONEČNÁ.

Svému nástupci popřál ke jmenování končící premiér Andrej Babiš (ANO) a také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce Fiala uvedl, že s Babišem jednal v uplynulém týdnu ve Sněmovně zhruba dvacet minut. Babiš mu při jednání nabídl k úřadování prostory Hrzánského paláce na pražských Hradčanech, jak to bývá při střídání vlád tradicí. Hovořili spolu také o zahraniční politice, například summitu EU, v té souvislosti Fiala zmínil, že pro jmenování nového kabinetu se nehodí termín 15. prosince, protože v té době budou jednat evropští lídři a Českou republiku by na summitu měl předseda vlády zastupovat.

Prezident má stále výhrady

Zeman má podle Fialy stále výhrady k jednomu z kandidátů koalice na ministry. Nominaci ale Fiala měnit nebude. »Výhrady přetrvávají, věřím, že mohou být rozptýleny rozhovory, jak budou vedeny,« uvedl Fiala. Dodal, že když se tak nestane, určitě se s tou situací vypořádá. Jak by to provedl, ale nepřiblížil. Kdo by se měl ujmout vedení ministerstva průmyslu a obchodu po místopředsedovi STAN Věslavu Michalikovi, který se vzdal své nominace v uplynulém týdnu kvůli možnému střetu zájmů, chce prezidentovi Fiala brzy předložit. Série rozhovorů s kandidáty bude mít zřejmě podobnou formu, jakou mělo jednání s novým premiérem.

S kandidáty na ministry chce Zeman jednat v abecedním pořadí během dvou týdnů. Podle nominací, jak je představil Fiala 17. listopadu, se prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra má stát předseda STAN Vít Rakušan, vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí lidovecký šéf Marian Jurečka. Zdravotnictví má připadnout Vlastimilu Válkovi (TOP 09), jenž má být též vicepremiérem. Finance by měl vést první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, školství Petr Gazdík (STAN). Kultura by měla připadnout poslanci ODS a plzeňskému primátorovi Martinu Baxovi, spravedlnost bývalému ministrovi Pavlu Blažkovi (ODS). Ministrem zemědělství má být nominant KDU-ČSL a starosta Těšetic na Znojemsku Zdeněk Nekula, ministryní obrany poslankyně Jana Černochová (ODS) a ministrem dopravy místopředseda ODS a starosta Líbeznic u Prahy Martin Kupka. Ministryní životního prostředí by se měla za lidovce stát senátorka Anna Hubáčková, ministrem pro EU má být za STAN předseda senátního evropského výboru Mikuláš Bek, ministryní pro vědu poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová, legislativu má vést nominant Pirátů, advokát Michal Šalomoun. Resort zahraničí má vést bývalý pirátský poslanec Jan Lipavský, podle spekulací jde o nominaci, která Zemanovi vadí.

(cik)