Ilustrační FOTO - Pixabay

Obžaloba chce přísnější tresty pro manažery

Státní zástupkyně trvá na tom, že manažeři zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva (MSD) spáchali zpronevěru.

Uvedla to při přednesu odvolání u pražského vrchního soudu, který se začal rozsáhlým případem se škodou přes 1,2 miliardy korun zabývat. Nepravomocný verdikt uznal trojici mužů vinnou z porušení povinnosti při správě cizího majetku, která má mírnější trestní sazbu než zpronevěra. Obžaloba žádá přísnější potrestání než pět až šest let vězení.

Záložna, jež měla 14 000 členů, skončila po odčerpání finančních prostředků v konkurzu. Obžaloba tvrdí, že manažeři – Petr Jánský, Daniel Tureček a Jan Zavřel – peníze z družstva v letech 2010 až 2013 záměrně zpronevěřili prostřednictvím podnikatelských úvěrů, které sami schvalovali.

Podle státní zástupkyně Daniely Smetanové není podstatné, zda trojice měla, či neměla ze svého počínání nějaký zisk. Trvá na tom, že muži umožnili vyvádění peněz z družstva, a to ve spolupráci s hlavním organizátorem trestné činnosti Petrem Koltokem. »Úmyslně zajistili toliko formální kontrolní systém,« prohlásila. Na úvěry proto dosáhly tzv. ready-made firmy bez historie, přes něž peníze putovaly do zahraničí. Smetanová poukázala na Koltokovu elektronickou komunikaci s tím, že muž v ní manažery úkoloval, jak při řízení záložny postupovat.

Muži vinu odmítají. K odvolacímu zasedání dorazil jen Jánský. Ostatní dva požádali o projednání věci bez své přítomnosti. Pražský městský soud poslal v listopadu 2019 Jánského a Zavřela na pět let do vězení, Turečkovi uložil souhrnný trest o rok delší. Potrestal je také pětiletými zákazy činnosti. Státní zástupkyně přitom pro muže chtěla za zpronevěru odnětí svobody v rozmezí od 9,5 do deseti let, propadnutí veškerého majetku a maximální možný, tedy desetiletý zákaz činnosti v bankovnictví i ve statutárních orgánech firem.

V projednávané hlavní větvi případu čelilo původně obžalobě celkem 20 lidí, z toho většinou nastrčení podnikatelé, tzv. bílí koně, kteří zdánlivě stáli v čele firem žádajících u MSD o úvěry. V pondělí vyšlo najevo, že dva z těchto obžalovaných – Jan Jüngling a Miloš Beznoska – v mezidobí zemřeli, a že soud proto jejich stíhání zastavil. Ostatní si mají podle nepravomocného rozsudku odpykat většinou pět nebo šest let za mřížemi za úvěrové podvody a praní špinavých peněz. Jeden z těchto obžalovaných – Lukáš Malý – přiznal svou vinu a usiluje o uzavření dohody se státní zástupkyní.

(cik)