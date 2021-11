Bude naše země s Petrem Fialou v čele opět »vzkvétat«?

Ještě ani pořádně nezaschl inkoust na jmenovacím dekretu Petra Fialy premiérem a zdá se, že stav utkání prezident versus pětikoalice je 1:0 pro pana prezidenta. Tím bodem pro něj je zatím nedoplněné místo pro budoucího ministra průmyslu a obchodu. Chystaný kandidát se vzdal své účasti v tomto politickém projektu, když se objevily informace o jeho půjčkách od kyperské společnosti a možný střet zájmů v oblasti energetiky.

Utkání začíná a jasno má být 13. prosince. Do té doby budou probíhat setkání prezidenta s kandidáty na ministerské posty. Zajímavé bude sledovat, jak dopadnou kandidáti, o kterých se již mluvilo v minulosti. Minimálně dva další stojí za pozornost.

Ale věnujme se materiálu, který budou mít po dobu svého působení za úkol plnit. Zatím je znám obsah koaliční smlouvy. Z logiky pak vyplývá, že se programové priority pětikoalice budou tomuto velmi blížit.

Pomiňme, že se premiér Fiala vyjadřuje nyní k připravovanému rozpočtu jako k velmi špatnému. Asi ho bude chtít vylepšit v rozpočtu ministerstva obrany garancí 2 % z HDP nejpozději do roku 2025 tak, jak po České republice žádá NATO. Jen pro připomenutí, pro letošní rok schválených cca 75,3 mld. Kč tvoří 1,28% podíl na HDP. Asi se jemu a všem, kdo se na koalici podílejí, zdá, že žádné jiné ministerstvo finance nepotřebuje.

Tak jenom můžeme zmínit další z vládních priorit, kdy chtějí zakročit proti daňovým únikům. To je samozřejmě hezká proklamace. Jen si zároveň mírně protiřečí s plánem na ukončení EET. Ale jistě jim v tom ráda poradí šedá eminence ze Starostů a nezávislých Michalik, za kterého se jako za ekonomického odborníka STAN postavil jeho předseda Vít Rakušan.

Pětikoalice má své plány i v sociální oblasti. Tam chtějí zajistit, aby si senioři a osoby se zdravotním postižením mohli volit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami. Jistě mají přehled o volných místech v těchto zařízeních. Tato volná místa prostě nejsou. Chybějí lůžka, chybí personál pro tuto oblast. A než se jim podaří připravit projekty podle stavebního zákona, který chtějí také revidovat, bude tady již vláda jiná, která je bude střídat.

A co pro to bude dělat Komunistická strana Čech a Moravy? Bude vycházet z toho, co se jí podařilo zajistit v době působení v parlamentu. Budeme pokračovat ve vysvětlování lidem, co znamená »krácení mandatorních výdajů«. Že jsou to oni, o kom se v tomto pojmu hovoří. Jde o výši důchodů, celé řady sociálních dávek, zdravotního pojištění. Tady raději o svých plánech pětikoalice mlčí. My ale mlčet nebudeme!

A pokud bude někdo chtít porovnávat dobu, kdy tady byla ve vedení KSČ, tak by měl být férový a uznat, že od roku 1989 se tady střídají koaliční vlády bez její účasti. A pokud mohou občané posoudit, tak ani za těchto 32 let naše republika slovy Václava Havla »zrovna nevzkvétá«.

Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu