Jako tradičně obehraná falešná píseň

Opět přijela pouť, nebo spíš špatný jarmark, a pouťový řetízák je bez obsluhy. Točí a točí se pořád dokola. Rok s rokem se sešel, a máme tu opět Výroční zprávu BIS. Spíš staronovou zprávu, když někdo umí na počítači kopírovat staré texty, tak proč si přidělávat práci, že. Koudelka odešel i neodešel, a tak »odborný« aparát tradičně hřímá - Rusko a Čína ohrožují bezpečnost České republiky. Že bych tady potkal ruské nebo čínské migranty, jsem jaksi nezaznamenal, pokud jde o rusky mluvící, tak jde spíše o Ukrajinu, ale v textu čteme, že Rusko se dopustilo útoku na naši zemi (???) a šíří tu dezinformace ohrožující demokratické základy státu a Čína zasahuje do českého akademického prostředí(???).

Operování agentů CIA a britských či německých zpravodajců na našem území BISce zřejmě nevadí. Proč také, vždyť toto jsou přece ti demokratičtí, ti hodní agenti. Ti tu už 32 let mají dveře otevřené dokořán. Byli vpuštěni, s nadsázkou řečeno, i s vítacími ceremoniály a krojovanými děvčaty s chlebem a solí, kamkoli se jim zachtělo. Ale co jiné služby, třeba z dalších zemí, např. Turecka, z arabských zemí, z Afriky, z Jižní Ameriky nebo jiných částí Asie? To jsou také přátelé? Myslím, že v téhle branži se na žádná přátelství moc nehraje. Pravda, dá se ale přikázat (to přátelství), když šéfovi BIS připne CIA na prsa metál. V ten moment již není cesty zpět.

Co si každý rozumný stát drží pod zámkem, polistopadové vlády a domácí zpravodajské služby daly některým agentům plně k dispozici. Jestli jsme se po listopadu 1989 v něčem doopravdy otevřeli světu, bylo to jedině a právě na poli nejcitlivějším, na poli zpravodajských informací charakteru státního, vojenského, a zejména hospodářského tajemství, resp. utajovaných skutečností zásadních pro bezpečnost republiky. V tomto ohledu se polistopadový režim takříkajíc vskutku rozdal. Otevřel ona tajemství světu...

Proto tu BIS každoročně v tento pochmurný podzimní čas pořádá ony teatrální rusko-čínské lovy beze zbraní... Aby zakryla skutečný stav věcí. Aby vystrašila obyvatelstvo, protože když máte strach, máte i strach pochybovat, natož se na ony pochybnosti ptát. Hlavně co nás to potom bude stát, ta nová hospodářská spolupráce, např. v ceně energie, investic a vývozu zisku.

Vojtěch FILIP